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WSJ: ABD Nisan sonuna kadar Suriye'den çekilecek

08.02.2019 10:35 | Son Güncelleme

ABD'nin Nisan ayı sonuna kadar Suriye'den bütün güçlerini çekmeye hazırlandığı bildirildi.

WSJ: ABD Nisan sonuna kadar Suriye'den çekilecek

WSJ gazetesine göre çekilme için YPG'nin Türkiye'nin olası operasyonuna karşı korunması planının netleşmesi beklenmeyecek.Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi görevdeki ve görevde olmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Suriye'deki Amerikan askerlerini Nisan ayı sonuna kadar çekmeyi planladığını duyurdu.

WSJ'nin haberinde, ABD'nin çekilmesinin ardından Suriye'deki müttefiği YPG'nin Türkiye'nin olası operasyonuna karşı korunması konusunda Washington'ın planlarının netlik kazanmadığı, ancak Pentagon'un çekilme takvimi için bu planın netleşmesini beklemeyeceği kaydedildi.

Türkiye PKK'nın Suriye'deki kolu olarak gördüğü YPG varlığı nedeniyle Menbiç kentine operasyon düzenleme tehdidinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menbiç'teki YPG unsurlarının birkaç hafta içinde bölgeden çıkarılmaması durumunda bekleme sürecinin sona ereceğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonuna dahil 79 ülkeden temsilcilerin katıldığı konferansta dün yaptığı konuşmada IŞİD'in daha önceden kontrol ettiği alanların "neredeyse hepsinin kurtarıldığını” ancak bu konuda resmi açıklamanın haftaya yapılmasının planlandığını kaydetmişti.

WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer gelecek günlerde ABD destekli güçlerin IŞİD'in elindeki son yerleri de alacağını ve ABD ordusunun dikkatini çekilmeye yoğunlaştırdığını söyledi.

Trump, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, IŞİD'in yenilmesini gerekçe göstererek ABD'nin Suriye'deki 2 bin askerini bu ülkeden çekeceğini açıklamıştı. Trump'ın bu kararına karşı çıkan Savunma Bakanı Jim Mattis ile ABD’nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin Suriye'de "Amerika Birleşik Devletleri'nin çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazır" olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçtiğimiz günlerde ABD ile Türkiye arasında, ABD askerlerinin Suriye'den çekilme sürecini koordine edecek bir görev gücü kurulduğunu açıklamıştı.

dpa/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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