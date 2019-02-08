WSJ: ABD Nisan sonuna kadar Suriye'den çekilecek

WSJ gazetesine göre çekilme için YPG'nin Türkiye'nin olası operasyonuna karşı korunması planının netleşmesi beklenmeyecek.Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi görevdeki ve görevde olmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Suriye'deki Amerikan askerlerini Nisan ayı sonuna kadar çekmeyi planladığını duyurdu.

WSJ'nin haberinde, ABD'nin çekilmesinin ardından Suriye'deki müttefiği YPG'nin Türkiye'nin olası operasyonuna karşı korunması konusunda Washington'ın planlarının netlik kazanmadığı, ancak Pentagon'un çekilme takvimi için bu planın netleşmesini beklemeyeceği kaydedildi.

Türkiye PKK'nın Suriye'deki kolu olarak gördüğü YPG varlığı nedeniyle Menbiç kentine operasyon düzenleme tehdidinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menbiç'teki YPG unsurlarının birkaç hafta içinde bölgeden çıkarılmaması durumunda bekleme sürecinin sona ereceğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonuna dahil 79 ülkeden temsilcilerin katıldığı konferansta dün yaptığı konuşmada IŞİD'in daha önceden kontrol ettiği alanların "neredeyse hepsinin kurtarıldığını” ancak bu konuda resmi açıklamanın haftaya yapılmasının planlandığını kaydetmişti.