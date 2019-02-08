WSJ: ‘ABD Nisan Sonuna Kadar Suriye’den Tamamen Çekilmeye Hazırlanıyor

Wall Street Journal gazetesi, Amerika’nın Nisan ayı sonuna kadar Suriye’deki askerlerin tamamını çekmeye hazırlandığını bildirdi. Adı açıklanmayan yetkililere dayandırılan bu haberle, ABD ilk kez Suriye’den net bir çekilme tarihi vermiş oluyor.
Wall Street Journal gazetesine konuşan yetkililere göre Trump yönetimi, askerler çekildikten sonra Amerika’nın sahadaki ortakları olan Suriye Demokratik Güçleri’nin korunması konusunda hala bir plan geliştirmiş değil.
Yetkililer, SDG IŞİD’in elinde kalan son bölgeyi de ele geçirmeye hazırlanırken, Amerikan ordusunun da önümüzdeki haftalarda çekilme sürecine dikkatini vereceğini söyledi.
Wall Street Journal’ın aktardığı, Reuters haber ajansının da gazeteye dayanarak verdiği habere göre, Trump yönetimi bir değişiklik yapmazsa Amerikan ordusu Mart ayı ortasına kadar Suriye’deki askerlerin önemli bir bölümünü, Nisan ayı sonuna kadar da tamamını çekmeyi planlıyor.
Amerikalı yetkililer Ankara ile Suriye’nin kuzeyinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve omurgasını Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olarak gördüğü YPG’nin de içinde olduğu Suriye Demokratik Güçleri arasında çatışma olmamasını sağlayacak bir plan üzerinde uzlaşı sağlamaya çalışıyor.
Ancak gazeteye konuşan yetkililere göre, taraflar bu konuda önemli bir ilerleme sağlamış değil. Yetkililere göre bu Suriye’den çekilme sürecinin askeri ayağının siyasi ayağından daha hızlı ilerlediği anlamına geliyor.
Wall Street Journal’a konuşan Amerikalı bir yetkiliye göre, “İşin geldiği nokta şu. Bir karar verilmek zorunda. Bir noktada siyasi ilerleme sağlamak zorundayız. Ya da orduya çekilmenin yavaşlaması talimatını vermek zorundalar. Ya da siyasi bir süreç olmaksızın ilerlemek zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı, Suriye’den çekilme planı ve takvimi konusunda yorum yapmayı reddetti.
Başkan Donald Trump Washington’da düzenlenen IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu toplantısında, Amerika liderliğindeki koalisyonun Suriye ve Irak’ta IŞİD’i yüzde 100 etkisiz hale getirdiğine ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki hafta yapılabileceğini söylemişti.
“Artık askerlerimizi sıcak bir karşılamayla eve getirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” diyen Trump “Ordumuz başarılı bir şekilde (IŞİD’in elindeki) büyük bölgeleri alsa da, bazı küçük bölgeler kalacak. IŞİD artık kalıntılardan ibaret. Ama kalıntılar çok tehlikeli olabilir” diye konuşmuştu.
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