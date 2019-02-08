WSJ: ‘ABD Nisan Sonuna Kadar Suriye’den Tamamen Çekilmeye Hazırlanıyor

Wall Street Journal gazetesi, Amerika’nın Nisan ayı sonuna kadar Suriye’deki askerlerin tamamını çekmeye hazırlandığını bildirdi. Adı açıklanmayan yetkililere dayandırılan bu haberle, ABD ilk kez Suriye’den net bir çekilme tarihi vermiş oluyor.

Wall Street Journal gazetesine konuşan yetkililere göre Trump yönetimi, askerler çekildikten sonra Amerika’nın sahadaki ortakları olan Suriye Demokratik Güçleri’nin korunması konusunda hala bir plan geliştirmiş değil.

Yetkililer, SDG IŞİD’in elinde kalan son bölgeyi de ele geçirmeye hazırlanırken, Amerikan ordusunun da önümüzdeki haftalarda çekilme sürecine dikkatini vereceğini söyledi.

Wall Street Journal’ın aktardığı, Reuters haber ajansının da gazeteye dayanarak verdiği habere göre, Trump yönetimi bir değişiklik yapmazsa Amerikan ordusu Mart ayı ortasına kadar Suriye’deki askerlerin önemli bir bölümünü, Nisan ayı sonuna kadar da tamamını çekmeyi planlıyor.

Amerikalı yetkililer Ankara ile Suriye’nin kuzeyinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve omurgasını Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olarak gördüğü YPG’nin de içinde olduğu Suriye Demokratik Güçleri arasında çatışma olmamasını sağlayacak bir plan üzerinde uzlaşı sağlamaya çalışıyor.