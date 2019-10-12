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WSJ: ‘Erdoğan ABD Başkanı’na Koşulları Dikte Ediyor’

12.10.2019 19:08 | Son Güncelleme

Wall Street Journal Başkan Trump'ın Suriye kararında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisini irdeleyen "Türk ve Başkan" başlıklı bir başyazı yayınladı. "Erdoğan şimdi Amerikan Başkanı'na koşulları dikte ediyor” diyen gazete, bunun sonuçlarının Suriye ve Türkiye'nin ötesinde de hissedileceğini kaydetti

WSJ: ‘Erdoğan ABD Başkanı’na Koşulları Dikte Ediyor’

Wall Street Journal ”Türk ve Başkan” başlıklı başyazısında, Başkan Trump'ın teke tek diplomasi becerileriyle övündüğünü, ancak bunun genellikle Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan askerlerini çekmek gibi aceleyle düşünmeden alınmış kararlarla sonuçlandığını yazıyor. ”Recep Tayyip Erdoğan şimdi Amerikan Başkanı'na koşulları dikte ediyor” ifadesini kullanan gazete, bunun sonuçlarının Suriye ve Türkiye'nin çok ötesinde de hissedileceğini kaydediyor.

”Trump telefon görüşmesinde yazılı metnin dışına çıktı”

Gazete, ”Trump, Suriye kararını Erdoğan'ın işgal tehdidini hayata geçirmek istediğini söylediği telefon görüşmesinden sonra aldı. Amerikalı yetkililer Kürtlerin ve Türklerin çıkarlarını ve aynı zamanda IŞİD'e karşı elde edilen kazanımları koruyacak güvenli bölge oluşturulması konusunda Türkiye'yle aylardır müzakere yürütüyordu. Fox Haber'den Jennifer Griffin’e göre, Başkan Trump'ın telefonda Erdoğan'a Türkiye'nin sınırın kuzeyinde kalmasını söylemesi gerekiyordu. Türk zorba, tehditlerini dile getirdiğinde Trump, Amerikan Ordusu'nun bölgedeki hava sahasını kontrol ettiğini, Kürtleri ve Amerikan askerlerini korumak için karşılık vereceğini söyleyebilirdi. Griffin, Trump'ın telefon görüşmesi sırasında bunun yerine yazılı metnin dışına çıkarak Türkiye'nin yolundan çekilmeyi kabul ettiğini bildiriyor.” diyor.

“Türk, Başkan’ın blöfüne meydan okudu”

Gazete, Erdoğan'ın, Trump'ın Türkiye'nin işgaline Amerika'nın 'bitmeyen savaşlarını' sona erdirmek için razı olduğu şeklinde bu hafta yaptığı açıklamayı dikkate alırsa affedilebileceği şeklinde bir ifade kullanıyor ve ”Türk, Başkan'ın blöfüne meydan okudu” diyor.

Gazeteye göre bu durumun nasıl sonuçlanacağı belirgin olmamakla birlikte ilk sinyaller kaygı uyandırıcı. ”Trump, Erdoğan'ın Kürt kontrolündeki tutuklu 10 binden fazla IŞİD militanını devralacağını söyledi” diyen gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Gülnur Aybet'in bu hafta CNN'de Christiane Amanpour'a verdiği söyleşiye atıfta bulunuyor ve Aybet'in Türkiye'nin IŞİD militanlarının kontrolü ”yükünü omuzlayacağını” hiç söylemediğini kaydettiğini yazıyor.

“IŞİD Irak ve Suriye’de yeniden bayraklarını dalgalandırabilir”

”İşgalci Türklerden kaçan Kürtler tutukluları kontrol altında tutmayı bırakabilir” ifadesini kullanan gazete, IŞİD militanlarının öldürülmeyen ya da yakalanmayan tahmini 15 bin cihatçıya katılmak için zincirleri kırabileceği uyarısında bulunuyor ve ”Suriye ve Irak'ta yeniden bayraklarını dalgalandırabilirler” diyor. Gazete, ”IŞİD'e karşı verilen bir önceki savaşta ölenlerin neredeyse tümü Kürtler ve Suriyelilerdi. Trump tarafından terk edildikten sonra aynısını bir daha niye yapsınlar?” ifadesini de ekliyor.

“ABD’nin yaptırım tehdidi taktik hatayı telafi için bir hamle”

Gazete, bu görüşe, Erdoğan'ın geçmişte Amerika'nın İran yaptırımlarını ihlal ettiğini hatırlatarak karşılık veriyor. Dün Maliye Bakanı Steven Mnuchin'in işgalin haddinden fazla ileri gitmesi durumunda Türk yetkililere karşı yaptırım önlemi alınacağını söylediğini yazan gazete, ”Yaptırım tehdidinin Erdoğan'ı caydıracağı umuluyor. Ama bu tehdit, Türkiye'yi kazanma stratejisine ters düşüyor.” ifadesini kullanıyor. Ancak gazeteye göre bu, Türkiye'nin işgaline boyun eğme şeklindeki taktik hatayı bertaraf etmek ve Cumhuriyetçi Parti'nin tecritçi kanadını hoş tutmak için yapılan “taktik bir karşı hamle.”

”Fevri kararlar Trump'ın 2020'de yeniden seçilmesini engelleyebilir”

Müttefiklerin Amerika'nın güvenilirliğini sorguladığını kaydeden gazete, Trump'ın dürtüsel karar alma alışkanlığının seçim kampanyası döneminde daha çok öne çıkmaya başlayacağını, seçmenlerin Trump'a ikinci kez şans verip vermeyeceğini sorgulayacağını kaydediyor.

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