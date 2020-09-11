WSJ: Erdoğan güç kullanırsa veya mültecilerle tehdit ederse ABD ve AB ortak bir karşılık vermeli

ABD'nin en büyük gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerilimle ilgili bir başyazı kaleme aldı. Gazete, son dönemde artan tansiyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "saldırganlığından" kaynaklandığını ve Türkiye'nin güç kullanması ya da mültecilere Avrupa sınırını açmakla tehdit etmesi halinde, ABD ile Avrupa Birliği'nin (AB) ortak bir karşılık vermesi gerektiğini belirtti.

Gazete, "Doğu Akdeniz'de hesaplaşma" başlığını verdiği başyazısında, meselenin diplomasi ile çözülebileceğini ancak buradaki esas sorunun Erdoğan'ın isteyip istememesi olduğunu öne sürdü.

Başyazıda, Erdoğan'ın Cumartesi günü yaptığı konuşmada, "Ya siyasetin, diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar" ifadelerini kullandığı anımsatıldı.

Yazıda, "Liderler genellikle bu tarz bir üslubu düşmanları için kullanırlar ve Erdoğan da burada aslında bir NATO müttefikini tehdit ediyordu. İttifak, Yunanistan ile Türkiye'nin 1952'de örgüte üye olmalarıyla birlikte arasındaki ilişkinin de iyileşeceğini umuyordu ancak iki ülke, 1970'lerden bu yana üç kez savaşın eşiğine geldi" denildi.