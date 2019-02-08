Terör örgütü panikte: Türkler gelmeden önlem alın!

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD’nin Suriye’den çekilme sürecinin nisan sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ancak Suriye’de hem Kürtlerin geleceğini, hem Türkiye’yi ilgilendiren güvenli bölge konusunda henüz bir adım atılmadığını yazdı. Haberde, “Eğer Trump Suriye planlarında radikal bir değişikliğe gitmezse, ülkedeki ABD askerlerinin önemli bölümünün mart ortalarında geri çekilmiş olması planlanıyor. Nisan sonuna kadar ise tüm askerilerin Suriye’den çıkarılmaları hedefleniyor” denildi. Ancak haberde, ABD’nin önceliğinin Suriye’den geri çekilme hazırlıkları haline geldiği ve Kürtlerle ilgili somut bir adımın henüz atılmadığı belirtiliyor.

ABD askerlerinin çekilmesinin ardından bölgede dengelerin nasıl şekilleneceğinin netleştirilebilmesi için Ankara ile Washington arasında yoğun bir diplomasi trafiği başlatılmıştı. Wall Street Journal’a konuşan ABD’li yetkililer, şu ana kadar görüşmelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını ifade ediyor: “Suriyeli Kürt yetkililer, Trump yönetiminden Türkiye’nin olası operasyonunu engelleyecek bir plan geliştirmelerini talep ediyor. Kürt yetkililer son iki haftayı Washington’da temaslarda bulunarak geçirdi. Geçtiğimiz hafta bir Kürt yetkili Trump Hotel’de ABD Başkanı ile karşılaştı ve Trump’tan sözlü güvence aldığını aktardı.” Ancak Wall Street Journal’ın haberinde YPG konusunda henüz siyasi bir karar alınmamasına rağmen ABD ordusunun askerleri geri çekme sürecini işlettiği ifade ediliyor.

ÜÇ SENARYO

Gazeteye konuşan bir yetkili üç olası senaryodan bahsediyor: “Bir noktada bazı kararların alınması zorunluluk haline gelecek: Ya [Türkiye ile] görüşmelerde bir uzlaşmaya varacağız, ya da Beyaz Saray orduya geri çekilme sürecini yavaşlatma talimatı verecek. Ya da siyasi bir uzlaşı olmaksızın çekilme sürecini işletmeye devam edeceğiz.”

