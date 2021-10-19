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WSJ: Microsoft yöneticileri Bill Gates'ten 2008'de kadın çalışanına uygunsuz e-posta göndermemesini istedi

19.10.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates'in, 2008'de Microsoft'un çalışanı ve yönetim kurulu başkanıyken, şirket yöneticileri tarafından bir kadın çalışana uygunsuz e-posta göndermemesi yolunda uyarıldığını yazdı. Gates'in sözcüsü iddiaları yalanladı.

WSJ: Microsoft yöneticileri Bill Gates'ten 2008'de kadın çalışanına uygunsuz e-posta göndermemesini istedi

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates'in, 2008'de Microsoft'un çalışanı ve yönetim kurulu başkanıyken, şirket yöneticileri tarafından bir kadın çalışana uygunsuz e-posta göndermemesi yolunda uyarıldığını yazdı. Gates'in sözcüsü iddiaları yalanladı.

İddialara göre yazışmalar, Bill Gates'in çalışana dışarıda görüşme teklifini de içeriyordu.

WSJ daha önce de Gates'in, bir çalışanla geçmişte ilişki yaşadığı iddiasıyla ilgili soruşturma nedeniyle şirketin yönetim kurulundan ayrıldığını öne sürmüştü.

2020'de görevinden ayrıldığında Gates, hayırseverlik faaliyetlerine odaklanmak için istifa ettiğini söylemişti.

WSJ'ye göre ise Microsoft Yönetim Kurulu üyeleri, Gates'in 2000 yılında bir kadın çalışanla ilişkisi olduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sırasında Gates'i istifaya zorlamıştı.

Gazetenin son haberine göre, Gates'in bir kadın çalışana flörtöz e-postalar göndermesi ve dışarıda görüşmeyi teklif etmesinin ardından, iki Microsoft yöneticisi - şirketin o zamanki hukuk danışmanı Brad Smith ve insan kaynakları müdürü Lisa Brummel - Gates'e giderek ondan davranışlarına son vermesini istedi.

Gates, gazeteye göre, yazışmaların uygunsuz olduğunu kabul etti ve bunlara son vereceğini söyledi.

Gates'in sözcüsü iddiaları yalanladı

Bill Gates'in bir sözcüsü ise İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, WSJ'nin son haberini yalanladı.

Sözcü, "Bu iddialar, doğrudan bilgisi olmayan ve bazı durumlarda önemli çıkar çatışmaları olan kaynaklardan gelen yanlış, kulaktan dolma söylentiler" dedi.

Bill Gates son olarak Nobel Barış Ödülü alabilmek için, çocuk istismarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile görüştüğü iddialarıyla gündeme gelmişti.

Gates, 1975'te Microsoft'u kurdu ve dünyanın en zengin insanlarından biri oldu.

Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık birlikteliğin ardından Ağustos ayında boşanmıştı.

Çift, kurdukları hayırseverlik kurumu Bill & Melinda Gates Vakfı'nı hâlâ birlikte yönetiyor.

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