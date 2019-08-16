WSJ: Trump Grönland'ı Satın Almak İstiyor

Wall Street Journal gazetesi Başkan Trump'ın danışmanlarıyla yaptığı bazı görüşmelerde Amerika'nın Danimarka'ya ait özerk bir ada olan Grönland'ı satın alıp alamayacağını gündeme getirdiğini yazıyor.

Habere göre Trump, akşam yemeklerinde, toplantılarda ve ayaküstü görüşmelerde danışmanlarına, Amerika'nın Grönland'ı satın alma olasılığı olup olmadığını sordu.

Gazetenin, konuyu yakınen bilen iki kaynağına göre Grönland'ın zengin doğal kaynakları ve jeopolitik önemiyle ilgili konuşmaları dikkat ve ilgiyle dinleyen Trump, Beyaz Saray avukatından, Grönland'ı satın alma konusuna eğilmesini istedi.

Konuyla ilgili Başkan Trump’ın yakın çevresinden bir isim de Perşembe günü AP haber ajansına konuştu. Bu kişi Başkan’ın Grönland’ı almaktan söz ettiğini ancak bunda ciddi olmadığını söyledi. Cumhuriyetçi Kongre danışmanlarından biriyse Trump’ın bu konuyu Kongre üyeleriyle tartışmalarında birçok kez gündeme getirdiğini ancak Kongre üyelerinin onu ciddiye almadığını kaydetti.

Bazı danışmanları, Grönland'ı satın almanın akıllıca bir ekonomik hamle olacağını savunurken, diğerleri bunun hiçbir zaman gerçekleşemeyecek, geçici bir heves olduğunu savunuyor.