WSJ: Trump Grönland'ı Satın Almak İstiyor

Wall Street Journal gazetesi Başkan Trump'ın danışmanlarıyla yaptığı bazı görüşmelerde Amerika'nın Danimarka'ya ait özerk bir ada olan Grönland'ı satın alıp alamayacağını gündeme getirdiğini yazıyor.
Habere göre Trump, akşam yemeklerinde, toplantılarda ve ayaküstü görüşmelerde danışmanlarına, Amerika'nın Grönland'ı satın alma olasılığı olup olmadığını sordu.
Gazetenin, konuyu yakınen bilen iki kaynağına göre Grönland'ın zengin doğal kaynakları ve jeopolitik önemiyle ilgili konuşmaları dikkat ve ilgiyle dinleyen Trump, Beyaz Saray avukatından, Grönland'ı satın alma konusuna eğilmesini istedi.
Konuyla ilgili Başkan Trump’ın yakın çevresinden bir isim de Perşembe günü AP haber ajansına konuştu. Bu kişi Başkan’ın Grönland’ı almaktan söz ettiğini ancak bunda ciddi olmadığını söyledi. Cumhuriyetçi Kongre danışmanlarından biriyse Trump’ın bu konuyu Kongre üyeleriyle tartışmalarında birçok kez gündeme getirdiğini ancak Kongre üyelerinin onu ciddiye almadığını kaydetti.
Bazı danışmanları, Grönland'ı satın almanın akıllıca bir ekonomik hamle olacağını savunurken, diğerleri bunun hiçbir zaman gerçekleşemeyecek, geçici bir heves olduğunu savunuyor.
Gazete, Amerika'nın Grönland'ı satın almasının ciddi şekilde gündeme gelmesi durumunda bile bunun nasıl gerçekleşebileceğinin bilinmediğini kaydediyor.
56 bin nüfuslu Grönland, Danimarka Krallığı'na ait özerk bir bölge. Amerika, Grönland'ı, ulusal güvenlik çıkarları açısından önemli bir coğrafi bölge olarak kabul ediyor.
Danimarka ve Amerika arasında on yıllar önce imzalanan bir anlaşma uyarınca Amerikan Ordusu, Amerika'nın Grönland'daki Thule Hava Üssü'nde neredeyse sınırsız hakka sahip. Kuzey Kutup Halkası'nın bin 200 kilometre güneyinde kurulu olan Thule Hava Üssü'ndeki radar istasyonu, Amerikan balistik füze erken uyarı sisteminin bir parçası. Üs aynı zamanda Amerikan Hava Kuvvetleri Uzay Komutası ve Kuzey Amerika Uzay ve Havacılık Savunma Komutası tarafından da kullanılıyor.
Grönland, coğrafi olarak Kuzey Amerika'nın bir parçası sayılsa da siyasi ve kültürel açıdan Avrupa'ya sıkı sıkıya bağlı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dönemin Başkanı Harry Truman, Grönland'ın jeopolitik önemiyle ilgilenmeye başlamıştı. Truman, 1946'da Danimarka'ya, adayı 100 milyon dolar karşılığından satın almayı teklif etmiş, ancak Danimarka teklifi reddetmişti.
Amerika, 1867 yılında da Grönland ve İzlanda'yı satın almak için girişim başlatmış, ancak başarılı olamamıştı.
Amerikan Savunma Bakanlığı 2018'de Çin'in Grönland'da üç havaalanı inşaatını finanse etme girişimini engelleyerek Çin'in adada ekonomik nüfuz elde etme çabalarını raydan çıkarmıştı.
Wall Street’e göre bazı çevreler Grönland'ı satın alma fikrini, Amerika'nın Alaska'yı Rusya İmparatorluğu'ndan satın almasına benzetiyor ve Trump'ın bu fikrin peşinden nereye kadar gideceğini merak ve kaygıyla izliyor.
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