WSJ: Uygulamalar, sağlık ya da mali durumunuz gibi hassas kişisel verilerinizi Facebook ile paylaşıyor

Son zamanlarda Amerikan medyasında sosyal medya devi Facebook'un kişisel verileri ihlal ettiğine dair yapılan çok sayıda haberin ardından konuyla ilgili yeni bir iddia Wall Street Journal'dan geldi.

ABD merkezli ekonomi ve finans gazetesi Wall Street Journal, yürüttüğü araştırmalar ve testler sonucu, akıllı telefonlardaki çok sayıdaki uygulamanın hassas kişisel verileri direkt Facebook ile paylaştığını ortaya koydu.

Kadınların ne zaman regl oldukları ya da yumurtladıklarını kaydeden uygulamalardan kişilerin finansal durumlarını girdiği ev arama uygulamalarına kadar çok sayıda programın bu verileri Facebook'a gönderdiği öne sürüldü.

Hatta bu uygulamaları kullanan kişilerin Facebook hesapları olmasa bile verilerinin paylaşıldığı iddia edildi.

Milyonlarca akıllı telefon sahibinin ne zaman karın kasları üzerinde çalıştığı ya da hamile kaldığına dair veriler direkt Facebook'un eline gidiyor.

Gazetenin test ettiği 70 popüler uygulamanın en az 11'inin hassas kişisel verileri paylaştığı belirtildi.