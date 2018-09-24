HABER

WSJ'ye konuşan Türk yetkili tutuklu rahip için tarih verdi

24.09.2018 09:15 | Son Güncelleme

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Türk ve Amerikan yetkililerin gazeteye yaptığı açıklamalar üzerinden kaleme alınan haberde, Pastör Andrew Brunson'ın "12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılabileceğini" yazdı.

WSJ'ye konuşan Türk yetkili tutuklu rahip için tarih verdi

Haberde sözlerine yer verilen bir Türk yetkili, Brunson'ın Ekim ayındaki duruşmada serbest bırakılması ile ilgili "muhtemel bir sonuç" ifadesini kullandı.

Gazeteye göre, Pastör Brunson'ın serbest kalabileceği "sinyalini" veren Türk yetkililer, bunun olabilmesi için, Amerikalı din adamının ABD'ye gönderilmesi konusunda Washington'ın uyguladığı baskıyı sonlandırması gerektiğini söylüyor.

Gazetenin Türkiye büro şefi David Gauthier-Villars ve Washington muhabiri Dion Nissenbaum tarafından kaleme alınan haberde, Beyaz Saray'ın Brunson konusunda Türkiye'ye uyguladığı baskıyı azaltma kararı aldığı da yazılıyor.

Bu kararın arkasında, Türkiye'nin ekonomik problemlerinin, gelişmekte olan diğer piyasalara sıçrayabileceği korkusu olduğu ifade ediliyor.

Gazeteye konuşan bir Amerikalı yetkilinin sözleri şu şekilde:

"Ekim ayındaki duruşma öncesi en iyi strateji, biraz sakin olmak çünkü en sonunda harekete geçebilme konusundaki irademizin farkına vardılar. Ekim ayına geldiğimizde hala aynı noktadaysak, Türklere yükleneceğiz... Ama şu anda kritik bir dönemdeyiz ve onları köşeye sıkıştırmak istemiyoruz."

İki ülke arasında daha önceki görüşmelerin çöktüğünü hatırlatan ABD'li yetkililerden biri gazeteye yaptığı açıklamada, erken kutlamaya başlanmaması konusunda uyarı yapıyor; "Erdoğan da tıpkı Trump gibi son dakikada ve sıkça karar değiştirmesi ile ünlü"

'Brunson'ı Türkiye'den Almanya'ya götürecek uçak hazır bekliyordu'

Haberde, tutuklu Amerikan vatandaşı Serkan Gölge ile de ilgili "olumlu" gelişmeler olabileceği ifade ediliyor ve şöyle devam ediliyor:

"Suçun mahkeme tarafından, örgüt üyeliğinden, örgüte yardıma çevrilmesi sonrası, Gölge'nin cezası 7.5 yıldan 5 yıla indirildi.

"Erdoğan yönetimine yakın olan Selman Öğüt isimli avukat, hakimin Brunson davasında da benzer bir yol izleyebileceğini belirtiyor: "Gelecek ay yapılacak duruşmada serbest bırakılabilir çünkü suçlamalar 'üyelik' ile ilgili değildi."

"Ancak Öğüt'e göre Pastörün serbest bırakılması bir ön şarta bağlı:

"Onlar (Amerikalılar) geri durmalı ve sakin olmalılar. Yoksa bu kısır döngü devam eder. Eğer ben hakim olsaydım, 'şunu yap, bunu yap' diye emir almayı kabul edemezdim. Amerika benim patronum değil"

Wall Street Journal'ın haberinde bir iddia da dikkat çekiyor. Bu iddiaya göre, Temmuz ayında ABD'li yetkililer Brunson'ın serbest bırakılması ile ilgili Türkiye ile anlaştıklarına o denli inanıyorlardı ki, onu Türkiye'den Almanya'ya götürecek uçak hazır bekliyordu.


PARTNERİnanılmaz buluş! 3 bin yıl öncesinin modası...İnanılmaz buluş! 3 bin yıl öncesinin modası...
Bu test kişiliğinizi ele veriyor! Hangi fotoğraf sizi daha çok rahatsız etti?Bu test kişiliğinizi ele veriyor! Hangi fotoğraf sizi daha çok rahatsız etti?
Katliamın görüntüleri ortaya çıktıKatliamın görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
WSJ brunson ABD serbest kalma salıverilme Wall Street Journal

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

İlginizi Çekebilir

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Ünlü golcü: 25'ime kadar 700 kadınla yattım, 20'si çok ünlüydü

Ünlü golcü: 25'ime kadar 700 kadınla yattım, 20'si çok ünlüydü

Okuyucu Yorumları 3 yorum
ŞU İŞE BAKIN BEEE,VAY BEEE, 3 MİLYAR DOLARIN YAPAMADIĞI İŞİ KEL BİR MÜDÜR YAPTI. MYNET SİZ ŞAHİDSİNİZ HERŞEYE,ADAMI 2009 DA 3 MİLYAR DOLARA SATMADIK,ŞİMDİ KENDİ KENDİNİ SATTI. BAKINIZ TÜRKİYEDE BÜYÜK BİR MANEVİ BOŞLUK YAŞANACAK YAKINDA.EN AĞIR DARBEYİDE EN TEPEDEKİ YİYECEK YAKINDA....SON SÖZ ERDOĞAN MANEVİ GÜCÜNÜ KAYBETTİ ŞU AN.İZLEYİNİZ GELİŞMELERİ.NOKTA
RAHİP 12 EKİMDE KUŞ GİBİ UÇACAK..
RAHİBİ BIRAKACAKLARI ZATEN GARANTİ..SADECE ABD DEN BİRAZ TAVİZ KOPARMAK İÇİN ELLERİNDE REHİN TUTUYORLARR O KADAR...
Diğer Haberler
Çift başlı yılan koruma altına alındı

Çift başlı yılan koruma altına alındı

Dünyaca ünlü yıldız Türkiye'den aldı! Dudak uçuklatan rakam

Dünyaca ünlü yıldız Türkiye'den aldı! Dudak uçuklatan rakam

Kim inanır büyükanne olduğuna! O dünyanın en seksisi!

Kim inanır büyükanne olduğuna! O dünyanın en seksisi!

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Bu test kişiliğinizi ele veriyor! Hangi fotoğraf sizi daha çok rahatsız etti?

Bu test kişiliğinizi ele veriyor! Hangi fotoğraf sizi daha çok rahatsız etti?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.