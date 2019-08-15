WSJ'den 'Huawei Afrika’da casusluk yapıyor' iddiası

Gazeteye göre Uganda’da 33 yıldır devam eden Başkan Yoweri Museveni rejimi ABD tarafından desteklenen muhalif lider Bobi Wine tehdidi ile karşılaştığında altı kişilik bir siber-gözetleme ekibi kuruldu. Bu kadroya 2010 yılında çıkarılan bir yasaya dayanarak Bobi Wine’nın iletişimini deşifre etmesi emri verildi.

Söz konusu ülkelerdeki üst düzey güvenlik uzmanlarına ve bazı Huawei çalışanlarına dayandırılan haberde muhalif politikacıların kriptolu mesajlarına girildiği, sosyal medya hesaplarının incelendiği ve cep telefonlarından alınan bilgilerle nerede olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Gazete, konu hakkında yayınladığı detaylı bir araştırmada Huawei teknisyenlerinin Çin tarafından desteklenen Afrika hükümetlerine muhalifleri hakkında bilgi toplaması için yardımcı olduğunu iddia etti.

Siber gözetleme ekibinin bir üyesi “Huawei teknisyenleri iki gün boyunca uğraştı ve şifreleri kırmamızda bize yardımcı oldu,” dedi.

WSJ tarafından görülen polis raporlarında isimleri de yer alan Huawei teknisyenleri, İsrail yapımı bir yazılım kullanarak muhalif lider Bobi Wine’nın Whatsapp sohbet grubuna sızdı ve muhalefetin organize etmeyi planladığı sokak gösterilerini önceden öğrendi. Wine ve taraftarları tutuklandı.

Zambiya

Zambiya’da ise Başkan Edgar Lungu’ya muhalefet eden bir internet haber sitesini yayınlayan bazı bloggerlar hedef alındı.

Ülkenin telekomünikasyon denetim ofisinde kurulan bir siber gözetleme birimine yardım eden iki Huawei teknisyeni, muhaliflerin Facebook sayfaları ve cep telefonlarına sızdı. Böylece polis ile sürekli koordinasyon içinde olan siber gözetleme birimi, muhaliflerin yerini tespit ederek Zambiya’nın kuzey batısında yer alan Solwezi şehrinde yakalanmalarını sağladı.

Cezayir

Yine WSJ tarafından görülen Ugandalı ve Cezayirli güvenlik yetkililerinin ortaklaşa hazırladıkları gizli bir rapor ise Cezayir’in kullandığı ‘Huawei Akıllı Video Gözetleme’ sisteminden üstün bir araç olarak bahsetti.