WSJ’den Türkiye’ye Çözüm Önerisi: ‘TL’yi Dolar ve Euro’ya Sabitle’

Wall Street Journal, Türk ekonomisini ele aldığı bugünkü başyazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liranın çöküşünü önlemek için elinde bulunan seçeneklerin tükenmekte olduğunu yazıyor. Türkiye'nin bugünlerde İran'ın ekonomik yaptırımlardan kaçınmasını sağlamaya yardım ederek ve Rusya'yla olan askeri entegrasyonu pekiştirerek NATO müttefikinden çok bir düşman gibi davrandığını kaydeden gazete, Amerika'nın çıkarlarına yönelik en büyük tehdidin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyi yönetmedeki beceriksizliği olabileceği yorumunda bulunuyor. Türk ekonomisinin Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003'te iktidara geldiği dönemden bu yana durumunu değerlendiren Wall Street Journal, Erdoğan'ın o yıllarda Uluslararası Para Fonu programını uyguladığını, basın özgürlüğünü güçlendirdiğini, ordunun siyaset üzerindeki rolünü geri plana çektiğini ve Avrupa Birliği'ne girme emellerine sahip olduğunu hatırlatıyor. Bu reformların yanı sıra ucuz ve kolay erişilebilir krediler sayesinde Erdoğan'ın iktidardaki ilk on yılında Türkiye'de gayrisafi yurtiçi hasılayı üç kat arttığını, bu sayede geniş bir popülariteye kavuştuğunu vurguluyor.

Ancak o zamandan bu yana Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşmaya başladığını ve Erdoğan'ın iktidara daha sıkı tutunduğunu kaydeden gazete, 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminden sonra muhalefet ve basın özgürlüğüne yönelik baskıların arttığını, ancak yabancı yatırımcıların yine de hukukun üstünlüğünün ihlali ve liranın güçsüzlüğüyle ilgili kaygıları göz ardı ettiklerini hatırlatıyor. Bu durumun 2018'de çözülmeye uğradığını kaydeden gazete, bunun, gelişmekte olan ekonomilerde sıklıkla rastlanan bir durum olduğunu belirtiyor. Başyazıya göre Türkiye'deki borçların büyük çoğunluğu döviz cinsinden olduğu için liranın değerinin düşmesi, bu borçların finanse edilmesini zorlaştırıyor. Yatırımcıların geri adım atması ve enflasyonun yükselmesiyle kısır döngü devam ediyor. Nisan ayı enflasyon oranının yüzde 19 olarak açıklanmasına rağmen Amerikalı iktisatçı Steve Hanke, bu oranın yüzde 35'e yakın olduğunu, merkez bankasının yüzde 24'lük politika faiz oranınınsa dünyanın en yüksekleri arasında yer aldığını kaydediyor.