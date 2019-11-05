WTM Uluslararası Turizm Fuarı başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Thomas Cook ile ilgili endişeler vardı. Biz buradan doğan 850 bin koltuğun yerine 1,3 milyon yeni koltuğu devreye sokarak bu açığı kapattığımızı söylemiştik. Bunun olumlu sonuçlarını bu fuarda görüyoruz.” dedi

İngiltere’nin en önemli turizm buluşmalarından 40. World Travel Market (WTM) Uluslararası Turizm Fuarı, dünyanın farklı noktalarından 51 bin seyahat profesyonelini Londra’da bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un fuarın ikinci gününde ziyaret ettiği Kültür ve Turizm Bakanlığının 636 metrekarelik dev standı WTM Londra’nın en büyüklerinden biri oldu. Thomas Cook ile ilgili endişelerin olduğunu, ancak buradan doğan 850 bin koltuğun yerine 1,3 milyon yeni koltuğu devreye sokarak bu açığı kapattıklarını belirten Bakan Ersoy, Türkiye ulusal standında yaptığı açıklamada, WTM Londra Fuarı’nda bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve geçen yıla göre de satışlarda ciddi artışlar olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 18 milyon dolar olan tanıtım bütçesini 2019’da 72 milyona çıkardıklarını hatırlatan Bakan Ersoy, 2020 itibariyle de bu rakamı 180 milyon dolara ulaştıracaklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptıkları yoğun tanıtım ile İngiltere pazarında büyük artışlar yaşandığını kaydetti.