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WTO Başkanı Azevedov Kazakistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 13:34 | Son Güncelleme

WTO Başkanı Azevedov Kazakistan'da

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Başkanı Robert Azevedov'u kabul etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in WTO Başkanı Azevedo ile yaptığı görüşmede dünyadaki mevcut koşullarda ticari ve ekonomik iş birliği konuları ve 2020'de Astana'da yapılacak 12. WTO Bakanlar Konferansı'na hazırlık süreci ele alındı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, yaptığı konuşmada, WTO'nun ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri pekiştirme ve genişletmedeki temel prensiplerini desteklediklerini belirterek, Kazakistan'ın WTO'nun aktif üyesi olduğunu söyledi.

Astana'da 2020'de 12. WTO Bakanlar Zirvesi'nin yapılması kararı alındığını hatırlatan Nazarbayev, bu etkinliği uygun bir seviyede organize etmek için tüm çabalarını sarf edeceklerini dile getirdi.

Azevedov, Kazakistan'ın 2020'deki zirveye ev sahipliği yapma teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

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