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  4. Wuhan'da korkunç olay: Kanalizasyon patladı, yol havaya uçtu!

Wuhan'da korkunç olay: Kanalizasyon patladı, yol havaya uçtu!

21.05.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Wuhan kentinde kanalizasyon patlaması nedeniyle yol havaya uçtu. İşçilerin çalışması esnasında meydana gelen olayda 4 kişi yaralandı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde kanalizasyon çalışması sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Akan trafiğin ortasında yapılan çalışmalar sırasında kanalizasyondan önce alev çıktı, sonra ortalık savaş alanına döndü.

İNSANLAR ETRAFA SAVRULDU

Patlamanın şiddetiyle işçiler ve yayalar etrafa savrulurken, büyük panik yaşandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İHA

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