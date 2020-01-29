Wuhan'daki 32 Türk vatandaşıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Türkiye, Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşları için harekete geçiyor. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, kentteki 32

Türk vatandaşın aileleriyle birlikte birkaç gün içinde tahliye edileceğini açıkladı.

'TAHLİYE İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK'



Önen'in açıklamasından satır başları:



"Vaka sayısı 6 bini geçti. 44 bin kişi karantinada. Wuhan bölgesinde özellikle karantina şartları uygulanıyor. Türkiye'de bazı sosyal medya hesaplarında abartılı yanlış bilgiler var. Türk vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Wuhan'da 32 vatandaşımız var. 32 vatandaşımızı çıkarmak için resmi girişimlerimize başladık.

Vatandaşlarımızda virüs tespit edilmedi ve onları en kısa zamanda Türkiye'ye getireceğiz. Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Japonya vatandaşlarının bir kısmı ülkesine gönderildi.

Vatandaşlarımız, ambulans uçak veya donanımlı uçakla Türkiye'ye getirilecek. Türkiye'ye getirilişlerinde belirli karantina şartları ve prosedürleri uygulanacak."

