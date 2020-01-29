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  4. Wuhan'daki 32 Türk vatandaşıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Wuhan'daki 32 Türk vatandaşıyla ilgili son dakika gelişmesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşlarının aileleriyle birlikte tahliye edileceğini açıkladı.

Türkiye, Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşları için harekete geçiyor. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, kentteki 32
Türk vatandaşın aileleriyle birlikte birkaç gün içinde tahliye edileceğini açıkladı.

'TAHLİYE İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK'

Önen'in açıklamasından satır başları:

"Vaka sayısı 6 bini geçti. 44 bin kişi karantinada. Wuhan bölgesinde özellikle karantina şartları uygulanıyor. Türkiye'de bazı sosyal medya hesaplarında abartılı yanlış bilgiler var. Türk vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Wuhan'da 32 vatandaşımız var. 32 vatandaşımızı çıkarmak için resmi girişimlerimize başladık.

Vatandaşlarımızda virüs tespit edilmedi ve onları en kısa zamanda Türkiye'ye getireceğiz. Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Japonya vatandaşlarının bir kısmı ülkesine gönderildi.

Vatandaşlarımız, ambulans uçak veya donanımlı uçakla Türkiye'ye getirilecek. Türkiye'ye getirilişlerinde belirli karantina şartları ve prosedürleri uygulanacak."

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çin Pekin Emin Önen Türk vatandaşları

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ya hastalarsa virüsü Türkiye’ye getirmeye kararlısınız galiba??
ne demek bu şimdi, çinliler cayır cayır ülkeye giriyor geziyor sen orada oturan vatandaşımızı tahliye edip karantiyana alacaz de. nasıl reklam kokuyor nasıl basitliktir.tüm dünya uçuşları durdurur önlem alırken neredeydiniz.
YA ZATEN BU MUNDAR İNSANLARIN YANINA MEMLEKETİNE GİTMEK APTALLIKNE 100 NE 200 Kİİİ ÖLEN ÖLENKERİNMSAYISI 40 BİN HASTALIK Lİ OLANLARIN SAYISI 25 MİLYONA ULAŞMIŞ ASAMLARIN NÜFÜSÜ 1.5 MİLYAR KESİN SONUCU SÖYLEMİYORLAR DOGRU DAN TİCARET İLE İLGİLİ EKONOMİSİ BATAR ÇİNİN DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE ALLAH SONUMUZU HAYRA ÇIKARSIN
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