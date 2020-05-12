Wuhan’da 11 Milyonluk Nüfus Üzerinde Test Hazırlığı

Corona virüsü salgınının çıkış noktası olarak değerlendirilen Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan’da yetkililer, kentte yaşayan herkese Corona virüsü testi yapma hazırlığında. Reuters haber ajansının aktardığına göre, test sürecinin 10 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

İlk Corona virüsü vakasının Aralık ayında ortaya çıktığı Wuhan’da Ocak ayının sonundan Nisan ayının ilk haftasına kadar hareketlilik kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları yürürlükteydi.

Kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından geçen haftasonu çeşitli bölgelerde yeni vakalarda göze çarpan bir artış kaydedilmesiyle beraber yetkililerin 11 milyon nüfuslu Wuhan’da tüm kent sakinleri üzerinde test yapma kararı aldığı belirtiliyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, Pazartesi günü yaptığı bir açıklamada, “Son 14 gün içinde yedi bölgede yeni vakalar görüldü ve küme halinde ortaya çıkan bu vakalar artmaya devam ediyor” dedi.

