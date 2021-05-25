‘’Wuhan’da 3 Bilimadamı 2019 Kasım'ında Hastalandı’’

Wall Street Journal gazetesi, bir ABD istihbarat raporuna dayanarak Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden (WIV) üç araştırmacının, Çin'in ilk COVID vakalarını bildirmesinden bir ay önce, 2019'un Kasım ayında hastanede tedavi altına alındığını yazdı. Gazete, etkilenen araştırmacıların sayısı, hastalıklarının zamanlaması ve hastane ziyaretleri hakkında yeni ayrıntılar sunan daha önce açıklanmamış raporun, COVID-19 virüsünün laboratuvardan sızmış olabileceğine dair daha geniş kapsamlı incelemelere katkı sağlayabileceğini yazdı. Gazete, şu an görevde bulunan ya da daha önce görevli istihbarat yetkililerinin, raporu destekleyen kanıtlar hakkında bir dizi görüş ifade ettiklerini ve ismini vermek istemeyen bir kişinin "daha fazla soruşturma ve ek teyit" gerektiğini söylediğini yazdı. Bilinen ilk Corona virüsü vakaları, 2019'un Aralık ayı sonunda Corona virüsü araştırmasında uzmanlaşmış bu gelişmiş laboratuvarın da bulunduğu Çin'in Wuhan kentinde bildirilmişti. Çinli bilimadamları ve yetkililer, laboratuar sızıntısı iddialarını sürekli reddettiler ve Corona virüsünün Wuhan'ı vurmadan daha önce diğer bölgelerde de olabileceğini ve hatta gıda sevkiyatı ya da yaban hayatı ticareti yoluyla dondurulmuş halde başka bir ülkeden Çin’e girmiş olabileceğini öne sürdüler.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, söz konusu laboratuvarın üç personelinin hastalandığının "tamamen yanlış" olduğunu söyledi. Sözcü Zhao Lijian, ABD’nin ‘laboratuvar sızıntısı’ teorisini alevlendirerek, dikkat dağıtmaya çalıştığını iddia etti. Gazetenin haberi, Dünya Sağlık Örgütü'nün karar alma organının, salgının kökenlerine ilişkin araştırmanın bir sonraki aşamasını tartışması beklenen bir toplantının hemen öncesinde geldi. Dünya Sağlık örgütü sözcüsü Tarık Jasareviç, konuyla ilgili sorulara verdiği yazılı yanıtta, örgütün teknik ekiplerinin artık sonraki adımlara karar vermeye başladığını söyledi. Jasareviç, hayvan pazarlarının rolü ve laboratuvar sızıntısı iddiasıyla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti. Bir ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü raporla ilgili herhangi bir yorum yapmadı, ancak Biden yönetiminin "kökenleri Çin Halk Cumhuriyeti dahil olmak üzere COVID-19 salgınının ilk günleri hakkında ciddi soruları"nın sürdüğünü söyledi. Sözcü, ABD hükümetinin, salgının kökenlerinin "müdahale veya siyasallaştırmadan arınmış" uzman odaklı bir değerlendirmesini desteklemek için Dünya Sağlık Örgütü ve diğer üye devletlerle birlikte çalıştığını da vurguladı.