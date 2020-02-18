Wuhan'da Hastane Başhekimi Corona Virüsü Salgınından Öldü

Corona virüsü salgınının başladığı şehir olan Wuhan şehrindeki önde gelen hastanelerden birinin başhekimi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Çin devlet televizyonu Wuhan Wuchang Hastanesi Başhekimi Liu Zhiming’in corona virüsü salgını nedeniyle öldüğünü duyurdu. Başhekim hastalık nedeniyle hayatını kaybeden yedinci sağlık çalışanı oldu. Wuchang Hastanesi salgına yakalananların tedavisinin sürdüğü bir hastane olarak hizmet veriyor.

Öte yandan hastalıktan ölenlerin sayısı 1868’e ulaştı. Dün itibariyle 1886 yeni vakanın tespit edildiği ilan edilirken bu sayının Ocak ayından bu yana ilk kez 2 bin kişinin altına düştüğü görüldü. Ancak bu azalmaya rağmen hastalık halen daha hızla yayılmaya devam ediyor.

Güney Kore corona virüsü salgını nedeniyle ekonomide oluşan yavaşlama nedeniyle ekonomik acil durum ilan etti. Singapur Havayolları düşen yolcu talebi nedeniyle 3 ay süreyle uçuşlarını askıya aldığını Asya’dan Avrupa ve Kuzey Amerika’ya seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Daha önce de bölge ülkelerin havayolu şirketleri seferlerini ya tamamen durdurmuş ya da yarı yarıya azaltmıştı.