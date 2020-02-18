Wuhan'da Hastane Başhekimi Corona Virüsü Salgınından Öldü

Corona virüsü salgınının başladığı şehir olan Wuhan şehrindeki önde gelen hastanelerden birinin başhekimi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Çin devlet televizyonu Wuhan Wuchang Hastanesi Başhekimi Liu Zhiming’in corona virüsü salgını nedeniyle öldüğünü duyurdu. Başhekim hastalık nedeniyle hayatını kaybeden yedinci sağlık çalışanı oldu. Wuchang Hastanesi salgına yakalananların tedavisinin sürdüğü bir hastane olarak hizmet veriyor.
Öte yandan hastalıktan ölenlerin sayısı 1868’e ulaştı. Dün itibariyle 1886 yeni vakanın tespit edildiği ilan edilirken bu sayının Ocak ayından bu yana ilk kez 2 bin kişinin altına düştüğü görüldü. Ancak bu azalmaya rağmen hastalık halen daha hızla yayılmaya devam ediyor.
Güney Kore corona virüsü salgını nedeniyle ekonomide oluşan yavaşlama nedeniyle ekonomik acil durum ilan etti. Singapur Havayolları düşen yolcu talebi nedeniyle 3 ay süreyle uçuşlarını askıya aldığını Asya’dan Avrupa ve Kuzey Amerika’ya seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Daha önce de bölge ülkelerin havayolu şirketleri seferlerini ya tamamen durdurmuş ya da yarı yarıya azaltmıştı.
Çin’de ve bölge ülkelerinde düzenlenecek onlarca fuar, kongre ve konferans da birer birer iptal edilmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü teknoloji firması Apple şirketi de Çin’de ürettiği akıllı telefonlarının üretiminin corona salgını nedeniyle düşmesi sebebiyle bu yılın ilk çeyreğinde hedeflenen satış rakamlarına ulaşamayacağını duyurdu.
Avrupa Birliği’nin Çin’deki Ticaret Odası Başkanı Joerg Wuttke, eğer salgın sorunu kısa süre içerisinde çözümlenmezse ciddi bir antibiyotik sıkıntısının baş göstereceğini söyledi ve Pekin yönetimini suçladı.
Çin’den sonra en çok corona virus vakasının görüldüğü Japonya, hastalığın tedavisinde HIV(AIDS) tedavisinde kullanılan ilaçları kullanmayı planladığını açıkladı. Japonya’da resmi rakamlara göre 520 kişide hastalık görülmüş durumda.
Hastalığın yayılmasını önlemek konusunda önlemler almaya çalışan Japonya ülkedeki birçok etkinliği iptal eder ve yasaklarken pek çok şirket de çalışanlarının evden çalışması işyerlerine gitmemesi talimatı verdi.
Corona virüsü salgını nedeniyle Çin dışında bugüne dek 827 vakaya rastlanmış durumda. Hastalık dünya genelinde 26 ülkede görüldü. Çin dışında hayatını kaybeden kişi sayısı da 5 olarak açıklandı.
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