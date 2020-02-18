HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Wuhan'da Hastane Başhekimi Corona Virüsü Salgınından Öldü

Wuhan'da Hastane Başhekimi Corona Virüsü Salgınından Öldü

18.02.2020 11:22 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgınının başladığı şehir olan Wuhan şehrindeki önde gelen hastanelerden birinin başhekimi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetti

Wuhan'da Hastane Başhekimi Corona Virüsü Salgınından Öldü

Corona virüsü salgınının başladığı şehir olan Wuhan şehrindeki önde gelen hastanelerden birinin başhekimi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Çin devlet televizyonu Wuhan Wuchang Hastanesi Başhekimi Liu Zhiming’in corona virüsü salgını nedeniyle öldüğünü duyurdu. Başhekim hastalık nedeniyle hayatını kaybeden yedinci sağlık çalışanı oldu. Wuchang Hastanesi salgına yakalananların tedavisinin sürdüğü bir hastane olarak hizmet veriyor.

Öte yandan hastalıktan ölenlerin sayısı 1868’e ulaştı. Dün itibariyle 1886 yeni vakanın tespit edildiği ilan edilirken bu sayının Ocak ayından bu yana ilk kez 2 bin kişinin altına düştüğü görüldü. Ancak bu azalmaya rağmen hastalık halen daha hızla yayılmaya devam ediyor.

Güney Kore corona virüsü salgını nedeniyle ekonomide oluşan yavaşlama nedeniyle ekonomik acil durum ilan etti. Singapur Havayolları düşen yolcu talebi nedeniyle 3 ay süreyle uçuşlarını askıya aldığını Asya’dan Avrupa ve Kuzey Amerika’ya seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Daha önce de bölge ülkelerin havayolu şirketleri seferlerini ya tamamen durdurmuş ya da yarı yarıya azaltmıştı.

Çin’de ve bölge ülkelerinde düzenlenecek onlarca fuar, kongre ve konferans da birer birer iptal edilmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü teknoloji firması Apple şirketi de Çin’de ürettiği akıllı telefonlarının üretiminin corona salgını nedeniyle düşmesi sebebiyle bu yılın ilk çeyreğinde hedeflenen satış rakamlarına ulaşamayacağını duyurdu.

Avrupa Birliği’nin Çin’deki Ticaret Odası Başkanı Joerg Wuttke, eğer salgın sorunu kısa süre içerisinde çözümlenmezse ciddi bir antibiyotik sıkıntısının baş göstereceğini söyledi ve Pekin yönetimini suçladı.

Çin’den sonra en çok corona virus vakasının görüldüğü Japonya, hastalığın tedavisinde HIV(AIDS) tedavisinde kullanılan ilaçları kullanmayı planladığını açıkladı. Japonya’da resmi rakamlara göre 520 kişide hastalık görülmüş durumda.

Hastalığın yayılmasını önlemek konusunda önlemler almaya çalışan Japonya ülkedeki birçok etkinliği iptal eder ve yasaklarken pek çok şirket de çalışanlarının evden çalışması işyerlerine gitmemesi talimatı verdi.

Corona virüsü salgını nedeniyle Çin dışında bugüne dek 827 vakaya rastlanmış durumda. Hastalık dünya genelinde 26 ülkede görüldü. Çin dışında hayatını kaybeden kişi sayısı da 5 olarak açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDüğünlere olur böyle şeyler!Düğünlere olur böyle şeyler!
Evinde ölü bulunmuştu! En yakınlarıyla birlikteymişEvinde ölü bulunmuştu! En yakınlarıyla birlikteymiş
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Türkiye'ye dönemiyor

Türkiye'ye dönemiyor

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan'da 9 kişinin ölümüne sebep olan 'gizemli gaz' hakkında açıklama

Pakistan'daki 'gizemli gaz' hakkında açıklama

Koronavirüsünde son dakika gelişmesi! Çin'de kilit isim de öldü

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

Evinde ölü bulunmuştu! Caroline Flack'in son fotoğrafı ortaya çıktı

Evinde ölü bulunmuştu! En yakınlarıyla birlikteymiş

Çin’de Kovid-19 (koronavirüs) salgınında can kaybı 1869’a çıktı

Koronavirüs salgınında can kaybı 1869’a çıktı

Venezuela, Portekizli TAP Air'in ülkeye uçuşlarını 90 gün süreyle durdurdu

Guaido'nun dönmesinin faturası onlara kesildi! Tüm uçuşlar durdu

Meksika'da kaçırılan 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi plastik torba içinde bulundu

7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi plastik torba içinde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.