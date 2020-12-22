Wuhan'da koronavirüsü yaydığı iddia edilen laboratuvardan Prof. Shi: Ziyarete açığız

Çin'de koronavirüsün çıkışıyla ilgili spekülasyonların merkezinde yer alan Wuhan Viroloji Labarotuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli, BBC'ye iddiaların boşa çıkarılması için her türlü ziyarete açık olduklarını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) bir heyetin, gelecek ay Covid-19 hastalığına yol açan Sars-Cov-2 virüsünün çıkışıyla ilgili inceleme kapsamında Wuhan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Wuhan Viroloji Enstitüsü Yeni Ortaya Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin başkanı olan Prof.Shi, e-postayla BBC'nin sorularını yanıtladı. 2003'te 700 kişinin ölümüne neden SARS hastalığını bulan ve bu hastalığın kaynağı olabileceği söylenen yarasalar üzerinde çalışmalar yapan Shi, daha önce yeni koronavirüsün yüksek güvenlikli bu laboratuvardan yayıldığı iddialarını reddetmişti. 'Shi'nin açıklaması enstitüyü bağlamıyor' Shi, WHO'nun başlattığı soruşturmanın laboratuvarla ilgili iddiaların dışlanması ve spekülasyonların sonlanmasına katkıda bulunup bulunmayacağı sorusuna "WHO uzmanlarıyla iki kez görüştüm. Onlara kişisel olarak, enstitüyü ziyaretlerinden memnun olacağımı söyledim" dedi.

Prof. Shi, WHO heyetine enstitünün deneysel verileri ve laboratuvar kayıtlarına erişim izni verilip verilmeyeceği sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Kişisel olarak, açık, şeffaf, güvenilir ve mantıklı bir diyalog kapsamında her türlü ziyarete açığım. Ama (heyetin ziyaretiyle ilgili) plana ben karar vermiyorum." Bu mülakatın ardından enstitünün basın bürosu BBC'yi arayarak Shi'nin kişisel görüşlerini ifade ettiğini ve yanıtlarının kurum tarafından onaylanmadığını bildirdi. BBC, yayımlanmadan önce haberin kendilerine gönderilmesi talebini reddetti. Birçok bilim insanı virüsün insanlara doğal yollarla, başka canlılar vasıtasıyla yarasalardan geçtiğini düşünüyor. WHO heyetine laboratuvara girme izni verilecek mi? Shi'nin ziyarete açık olduklarını söylemesine rağmen, WHO heyetinin virüsün laboratuvardan yayıldığı iddiasını araştırma olasılığının düşük olduğu belirtiliyor. WHO'nun incelemeyle ilgili kararında laboratuvar teorisine ilişkin hiçbir atıfyer almıyor. 10 kişiden oluşan heyetin bazı üyelerinin bu teoriye inanmadığı belirtiliyor. Heyet üyeleri arasında yer alan İngiliz hayvan bilimci Dr. Peter Daszak, daha önce bu iddiaları "komplo teorisi" ve "tamamen zırvalık" diye nitelemişti.