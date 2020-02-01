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Wuhan’da Tahliye Uçağını Bekleyen Türkler Konuştu

01.02.2020 01:28 | Son Güncelleme

Çin'in Wuhan kendtinde bulunan Türk vatandaşları Ankara'dan kalkan bir askeri nakliye uçağıyla tahliye edilecek. Wuhan havaalanında Türkiye'ye gitmeyi bekleyen Türklerden Hasan Topal VOA Türkçe'ye konuştu

Wuhan’da Tahliye Uçağını Bekleyen Türkler Konuştu

Çin’de ortaya çıkan ve daha sonra dünyaya yayılan corona virüsünün görüldüğü ülke sayısı her geçen gün artıyor. Çin’e uçuşlarını iptal eden havayolu şirketleri sayısı da artarken birçok ülke de virüsün çıkış noktası olarak kabul edilen Çin’in Wuhan kentinden vatandaşlarını tahliye ediyor. Türkiye de o ülkeler arasında. Bugün (Cuma) Çin’in Wuhan kentindeki 32 Türk vatandaşının tahliye edilmek üzere otobüslerle havaalanına götürüldü.

Ankara’dan kalkan bir askeri kargo uçağı Çin’in Wuhan kentine hareket ettiği sırada, çoğunluğunu Çin’de yüksek lisans yapan kişilerin oluşturduğu Türk vatandaşları havaalanında beklemeye başladı.

VOA Türkçe’ye Wuhan’dan konuşan Hasan Topal Wuhan’da Çalışma Ekonomisi üzerine yüksek lisans yaptığını ve üç yıldır Çin’de yaşadığını anlattı. Havaalanına 30 km uzaklıktan gelirken yolların boş olduğunu, kentteki büyük market ve mağazaların tamamen kapalı olduğunu küçük dükkanların hala açık olduğunu söyledi.

Topal Wuhan’daki birçok kişi gibi zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığını, Çin’deki haberleri takip ettiklerinde de olan biten hakkında çok fazla bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını aktardı. Dünyada yaşanan paniği uluslararası basında yer alan haberleri okuduğunda öğrendiğini söyleyen Hasan Topal, Türkiye’deki ailelerinin de sağlıkları için endişe etmeye başladığından dolayı gelen çağrılara kayıtsız kalamadıklarını ve ne zaman geri döneceğini bilmediğini söyledi.

Türkiye’den havalanan askeri kargo uçağına bölgeye giden ekip için koruyucu kıyafetler, maskeler, dezenfektan malzemeler ile diğer tıbbi malzemeler ve gıda malzemeleri de konulduğu belirtildi. Uçağın yerel saatle gece yarısı Wuhan’a ulaşması bekleniyor.

Çin’den giden Türk vatandaşlarının en az 14 gün Ankara'da hazırlanan bir hastanedeki karantina odasına alınması planlanıyor.

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