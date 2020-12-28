Wuhan'dan Salgınla İlgili Görüntü ve Haber Paylaşan Kişiye 4 Yıl Hapis

Çin’de Corona virüsü salgınının başlangıç noktası olarak kabul edilen Wuhan kentinde yaşanan gelişmeleri haberleştiren ve sosyal medyadan paylaşan bir “vatandaş gazeteci”, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu kişi yanlış bilgi yaymak ve yaşanan sorunları olduğundan fazla göstermekle suçlandı.

Kendisi eski bir avukat da olan Zhang Zhan, salgının merkezi Wuhan kentinde, hastanelerden ve boş sokaklardan ilk görüntüleri dünyaya geçen kişilerden biri olmuştu. Ancak yaptığı bu paylaşımlar ve yabancı medya kuruluşlarına yaptığı bağlantılar 37 yaşındaki Zhan’ın ceza almasına neden oldu.

Zhang Zhan’ın avukatı 4 yıllık hapis cezasını temyize götüreceklerini söyledi. Avukat Ren Quanniu “Sayın Zhang, kendisinin ifade özgürlüğünü kullanmış olmasından ötürü cezalandırıldığını düşünüyor” dedi.

Çin’de daha önce salgınla ilgili açıklamalarda bulunan doktorların da baskı altına alındığı şeklinde haberler söz konusu olmuştu. Çin’de ulusal medya, devlet başkanı Xi Jinping’in liderliğinde virüsle başarıyla mücadele edildiği haberler yaptı.