Wuhan'dan Salgınla İlgili Görüntü ve Haber Paylaşan Kişiye 4 Yıl Hapis

Çin’de Corona virüsü salgınının başlangıç noktası olarak kabul edilen Wuhan kentinde yaşanan gelişmeleri haberleştiren ve sosyal medyadan paylaşan bir “vatandaş gazeteci”, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu kişi yanlış bilgi yaymak ve yaşanan sorunları olduğundan fazla göstermekle suçlandı.
Kendisi eski bir avukat da olan Zhang Zhan, salgının merkezi Wuhan kentinde, hastanelerden ve boş sokaklardan ilk görüntüleri dünyaya geçen kişilerden biri olmuştu. Ancak yaptığı bu paylaşımlar ve yabancı medya kuruluşlarına yaptığı bağlantılar 37 yaşındaki Zhan’ın ceza almasına neden oldu.
Zhang Zhan’ın avukatı 4 yıllık hapis cezasını temyize götüreceklerini söyledi. Avukat Ren Quanniu “Sayın Zhang, kendisinin ifade özgürlüğünü kullanmış olmasından ötürü cezalandırıldığını düşünüyor” dedi.
Çin’de daha önce salgınla ilgili açıklamalarda bulunan doktorların da baskı altına alındığı şeklinde haberler söz konusu olmuştu. Çin’de ulusal medya, devlet başkanı Xi Jinping’in liderliğinde virüsle başarıyla mücadele edildiği haberler yaptı.
Şangay’da mahkemenin görüldüğü salon önünde polis geniş güvenlik önlemleri alırken Zhan'a destek veren bir grup da mahkeme binası önünde toplandı.
Öte yandan Çinli yetkililer salgın önlemlerini gerekçe göstererek yabancı basin mensuplarını duruşma salonuna almadılar.
Zhan, salgının başlamasıyla birlikte 1 Şubat tarihinde Wuhan’a giderek yaptığı röportajlar ve çekimleri Youtube sayfasına yüklemeye başlamıştı.
Mayıs ayında gözaltına alınan Zhan, Haziran ayında tutuklanmasını protesto etmek amacıyla açlık grevi başlattı. Avukatlar, Zhang'ın sağlık durumunun kötü olduğunu söylediler.
Zhan'ın duruşma öncesinde yaptığı kefaletle serbest bırakılması talebi de mahkeme tarafından reddedildi.
Sosyal medyadan paylaşım yapan diğer kişiler de paylaşımlarını durdurdu
Öte yandan Çin’de salgınla ilgili video ve görüntüler geçen Fang Bin, Chen Qiushi ve Li Zehua isimli kişiler de herhangi bir açıklama yapmadan sosyal medyadan kayboldular.
Fang isimli kişi bir daha hiç paylaşımda bulunmazken Li Nisan ayında yüklediği bir videoda kendisinin zorla karantinaya alındığını söyledi. Chen Quishi’nin bir arkadaşı da kendisinin gözlem altında olduğunu ve konuşamayacağı bilgisini paylaştı.