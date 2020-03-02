WWDC 20 iptal mı ediliyor?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bu salgın, tüm dünyayı etkisi altına almıştı. MWC 20 etkinliği ertelenmiş ve Sony gibi bazı oyun firmaları da PAX etkinliğine katılmayacağını açıklamıştı. Asus’un oyuncu telefonu Rog Phone üretim hattını da etkileyen bu salgın, Apple’ı da vuracak gibi görünüyor.

WWDC 20 İLE İPHONE 9 ERTELENEBİLİR

Aslında Apple, Şubat ayında etkinlik düzenleyip, bu etkinlikte uygun fiyatlı iPhone 9 modelini tanıtacaktı. Ancak salgından dolayı bu etkinliğin Mart sonuna ertelendiği söylenmişti. Şimdi ise dünyanın dört bir yanındaki geliştiricilere ev sahipliği yapacak olan WWDC 20’nin erteleneceği söyleniyor.

Haziran ayında Amerika’da düzenlenmesi beklenen bu etkinliğin bir sonraki aya ertelenmesi veya hiç düzenlenmemesi söz konusu. Eğer böyle olursa Apple iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, watchOS 7 ve tvOS 14 sürümlerini bir bülten ile tanıtıp, geliştiricilerinim karşısına Beta sürümleri ile çıkabilir.

Umarız aşısı bulundu denilen coronavirus salgını bir önce kontrol altına alınır. Hem insan sağlığını hem de firmaların ticaretini etkileyen bu salgın hakkında bakalım ilerleyen günlerde nasıl gelişmeler yaşanacak?

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