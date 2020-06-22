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WWDC 2020'den: Apple tarihinde bir ilk! Intel işlemciler Mac bilgisayarlara veda ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2020 23:04 | Son Güncelleme

Apple WWDC 2020'de iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7, MacOS Big Sur'un dışında tarihinde bir ilk olan duyurusunu da yaptı. Tim Cook'un bizzat yaptığı duyuruya göre Apple Intel işlemcileri bırakıyor, Apple Silicon işlemcilere geçiyor.

WWDC 2020'den: Apple tarihinde bir ilk! Intel işlemciler Mac bilgisayarlara veda ediyor

Apple kendi ekosistemine özel teknik donanım üretmeyi seven bir şirket. iPhone ve iPad bunun birer örneği. Zira iPhone ve iPad'ler diğer birçok üretici gibi Qualcomm veya MediaTek işlemciler değil, Apple tasarımı A serisi işlemciler kullanıyor. WWDC 2020'ye yaklaşırken çıkan söylentiler, Apple'ın işlemci üretiminde bir aşamayı daha aşmak istediğini gösteriyordu. Zira sektör içindeki birçok sızıntı kaynağı ve analistler Apple'ın Mac ve MacBook'larda kullanılan Intel işlemcilere veda edeceğini üstüne basa basa dile getiriyordu. Nitekim Apple analistleri haklı çıkarttı.

APPLE INTEL'İ BIRAKIYOR, APPLE SİLİCON'A GEÇİYOR

Apple iOS 14, iPadOS 14 ve MacOS 14'ü tanıttığını etkinliğinde, en son ''Mac için tarihi bir gün'' yazısıyla karşımıza çıktı. Bu yazının ardından Tim Cook, Apple Silicon işlemcileri duyurdu. Bu Apple kullanıcıları için müjdeli bir haber olsa da, Intel için pek sevindirici olmadı. Zira bu haber ile birlikte Apple resmi olarak Intel işlemcilere veda etti.

Apple Silicon

Apple Silicon serisi işlemciler, Apple'ın aktardığına göre verdikleri performansa nazaran çok az enerji harcayacak. Bu da uzun saatler kullanılabilen performanslı Mac ve MacBook cihazların önünü açacak. WWDC etkinliğinde tanıtılan MacOS Big Sur bu geçişi destekleyecek. Peki geliştiriciler bu geçişe nasıl adapte olacak?

APPLE SİLİCON İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bu soruya yanıtı Apple'ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi veriyor. Federighi, geliştiricilerin büyük çoğunluğunun sadece birkaç gün içerisinde kendi uygulamalarını Apple Silicon altyapısına uyumlu hale getirebileceklerini söylüyor. Hatta aktarılanlara göre bazı firmalar bu konuda çoktan kollarını sıvamış bile. Bu firmalar Microsoft ve Adobe. Bakalım Apple Silicon işlemcili Mac bilgisayarlar gerçekten de tarihe geçecekler mi? Bunu çıkacak ilk Apple Silicon işlemcili bilgisayar ile yapılacak testlerle anlayabileceğiz. Ancak etkinlikte yapılan ilk gösterimler oldukça göz alıcı duruyor.

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