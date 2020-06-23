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WWDC 2020'den: Apple tvOS 14'ü tanıttı! İşte tvOS 14'ün yenilikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.06.2020 10:26 | Son Güncelleme

Apple WWDC 2020'de Apple TV cihazların yeni yazılımı tvOS 14'ü de duyurdu. tvOS 14, iOS 14 ve macOS Big Sur gibi birçok yeniliğe sahip. İşte tvOS 14'ün yenilikleri...

WWDC 2020'den: Apple tvOS 14'ü tanıttı! İşte tvOS 14'ün yenilikleri

WWDC 2020 etkinliğinde Apple sahneye beş farklı OS sürümüyle çıktı. Bunlardan ilki iPhone işletim sistemi iOS 14'tü. Diğerleri ise iPadOS 14, MacOS Big Sur, WatchOS 7 ve tvOS 14 oldu. Biz bu haberimizde tvOS 14'ün yeniliklerini mercek altına alacağız.

İŞTE TVOS 14'ÜN ÖZELLİKLERİ

1) Home uygulaması: Apple tvOS 14 ile birlikte Apple TV cihazlarına bir Home uygulaması ekledi. Bu uygulama sayesinde Apple HomeKit destekli akıllı ev sistemleri Apple TV üzerinden kontrol edilebilecek. Örneğin; Apple HomeKit destekli bir akıllı kapı zili, siz film izlerken kapıyı çalan kişiyi ekranın köşesinde fotoğrafıyla birlikte gösterecek.

kamera

2) Apple Arcade: Apple Arcade tvOS 14 ile çoklu hesap desteğine kavuştu. Ayrıca Arcade severler, yarıda bıraktıkları oyunlara hesap entegrasyonu sayesinde kaldıkları yerden devam edebilecek. Xbox Elite 2 ve Xbox Adaptive Controller oyun kolları da artık Apple Arcade tarafından desteklenmekte.

çoklu hesap

3) Picture in Picture (resim içinde resim): Apple TV artık daha efektif bir picture in picture özelliği sunmaya başladı. Bu özellikler sayesinde Apple TV üzerinden televizyon izlerken aynı anda farklı uygulamalara girip işlemler yapılabiliyor.

picture in picture

4) Çoklu ses paylaşım desteği: tvOS 14 ile Apple TV'ler çoklu AirPods'lara destek verecek. Örneğin; Bebeğiniz uyurken, uykusu bölünmesin diye televizyonun sesini açmaktan korkabilirsiniz. Bu durumda birden fazla AirPods'u Apple TV'ye bağlayarak diğer kişilerle birlikte televizyon izleyebileceksiniz.

tvos 14

TVOS 14 NE ZAMAN GELECEK?

tvOS 14 Eylül ayında kullanıma sunulacak. tvOS 14 Beta sürümü ise Apple WWDC 2020 etkinliği sonrası indirilmeye sunuldu.

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