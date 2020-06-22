WWDC 2020'den: WatchOS 7 tanıtıldı! İşte WatchOS 7 ile Apple Watch'lara gelen yenilikler

Apple iOS 14'ün ve iPadOS 14'ün ardından sahneye WatchOS 7 ile çıktı. Apple Watch kullanıcılarına çok sayıda yenilik getiren WatchOS 7, özellikle koronavirüs odaklı geliştirmesiyle bizim gönlümüzü kazandı.
1) Saat arayüzleri: WatchOS 7, saat arayüzüne bazı özelleştirme imkanları sağlıyor. Apple Watch kullanıcıları, WatchOS 7 sayesinde artık yaptıkları arayüzleri herkese gösterebiliyor. Zira, saat arayüzlerini başka Apple Watch kullanıcılarıyla paylaşmak mümkün. Ayrıca yeni saat kadranları da WatchOS 7 ile Apple Watch'lara gelen bir diğer yeniliklerden biri.
2) Aktivite ve takip: Beklenen özellik sonunda WatchOS 7 ile geldi. Apple Watch kullanıcıları uyku takibini özelliğinin sunulmasını iple çekiyordu. Apple'ın yeni Apple Watch işletim sistemi ile birlikte uyku takibi saatlere eklendi. Böylece kullanıcılar detaylı bir şekilde uyku takiplerini kontrol edebilecekler. Bunun dışında dans takibi de Apple Watch'lara eklenen bir diğer özellik olacak. Dans etmek de bir spor aktivitesiymiş gibi saat üzerinden takip edilebilecek.
3) Koronavirüs el yıkama özelliği: Koronavirüs döneminde en önemli şeylerden biri sık sık elleri yıkamak. Bu anlamda Apple Watch, WatchOS 7 ile birlikte el yıkamayı otomatik olarak algılıyor ve kişinin ne kadar süre daha el yıkamayı sürdürmesi gerektiğini gösteriyor. Kişinin en son elini ne zaman yıkadığı da bu özellik sayesinde takip edebiliyor.
4) Aktivite uygulaması: Aktivite uygulamasının adı WatchOS 7 ile birlikte değiştirildi. Uygulamanın yeni adı Fitness oldu.
WatchOS 6'yı alan tüm Apple Watch'ların WatchOS 7 güncellemesini alması bekleniyor. WatchOS 6 Eylül ayında kullanıma sunulacak.
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