HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WWDC 2020'den: WatchOS 7 tanıtıldı! İşte WatchOS 7 ile Apple Watch'lara gelen yenilikler

WWDC 2020'den: WatchOS 7 tanıtıldı! İşte WatchOS 7 ile Apple Watch'lara gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2020 22:12 | Son Güncelleme

Apple WWDC 2020 etkinliğinde Apple Watch kullanıcılarını da unutmadı ve WatchOS 7'nin tanıtımını yaptı. WatchOS 7 koronavirüs odaklı güncellemesi ve dans desteği ile dikkat çekiyor. İşte WatchOS 7'nin özellikleri...

WWDC 2020'den: WatchOS 7 tanıtıldı! İşte WatchOS 7 ile Apple Watch'lara gelen yenilikler

Apple iOS 14'ün ve iPadOS 14'ün ardından sahneye WatchOS 7 ile çıktı. Apple Watch kullanıcılarına çok sayıda yenilik getiren WatchOS 7, özellikle koronavirüs odaklı geliştirmesiyle bizim gönlümüzü kazandı.

PEKİ WATCHOS 7 ÖZELLİKLERİ NELER?

1) Saat arayüzleri: WatchOS 7, saat arayüzüne bazı özelleştirme imkanları sağlıyor. Apple Watch kullanıcıları, WatchOS 7 sayesinde artık yaptıkları arayüzleri herkese gösterebiliyor. Zira, saat arayüzlerini başka Apple Watch kullanıcılarıyla paylaşmak mümkün. Ayrıca yeni saat kadranları da WatchOS 7 ile Apple Watch'lara gelen bir diğer yeniliklerden biri.

2) Aktivite ve takip: Beklenen özellik sonunda WatchOS 7 ile geldi. Apple Watch kullanıcıları uyku takibini özelliğinin sunulmasını iple çekiyordu. Apple'ın yeni Apple Watch işletim sistemi ile birlikte uyku takibi saatlere eklendi. Böylece kullanıcılar detaylı bir şekilde uyku takiplerini kontrol edebilecekler. Bunun dışında dans takibi de Apple Watch'lara eklenen bir diğer özellik olacak. Dans etmek de bir spor aktivitesiymiş gibi saat üzerinden takip edilebilecek.

WatchOS 7

3) Koronavirüs el yıkama özelliği: Koronavirüs döneminde en önemli şeylerden biri sık sık elleri yıkamak. Bu anlamda Apple Watch, WatchOS 7 ile birlikte el yıkamayı otomatik olarak algılıyor ve kişinin ne kadar süre daha el yıkamayı sürdürmesi gerektiğini gösteriyor. Kişinin en son elini ne zaman yıkadığı da bu özellik sayesinde takip edebiliyor.

WatchOS 7 koronavirüs

4) Aktivite uygulaması: Aktivite uygulamasının adı WatchOS 7 ile birlikte değiştirildi. Uygulamanın yeni adı Fitness oldu.

HANGİ APPLE WATCH MODELLERİ WATCHOS 7 GÜNCELLEMESİ ALACAK?

WatchOS 6'yı alan tüm Apple Watch'ların WatchOS 7 güncellemesini alması bekleniyor. WatchOS 6 Eylül ayında kullanıma sunulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
WWDC 2020'den: iOS 14 tanıtıldı! İşte iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yeniliklerWWDC 2020'den: iOS 14 tanıtıldı! İşte iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yenilikler
İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu kimdir?İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ATV Müge Anlı'da cinayet itirafı! Detaylar kan dondurdu

ATV Müge Anlı'da cinayet itirafı! Detaylar kan dondurdu

İtalyan profesörden öngörü: Aşıya gerek kalmayacak

İtalyan profesörden öngörü: Aşıya gerek kalmayacak

Parkta üstünü çıkarıp güneşlendi

Parkta üstünü çıkarıp güneşlendi

Korku dolu anlar! Avukatlara silahlı saldırı

Korku dolu anlar! Avukatlara silahlı saldırı

AK Parti'den İzmir bayrağı ve İzmir parası açıklaması

AK Parti'den İzmir bayrağı ve İzmir parası açıklaması

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' uyarı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Xiaomi yeni bilekliğini gösterdi, hayal kırıklığı yaşattı!

Xiaomi yeni bilekliğini gösterdi, hayal kırıklığı yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
WWDC 2020'den: iPadOS 14 tanıtıldı! İşte iPadOS 14 ile iPad'lere gelecek yenilikler

iPad kullanıcılarına müjde! Yeni güncelleme tanıtıldı

WWDC 2020'den: iOS 14 tanıtıldı! İşte iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yenilikler

WWDC 2020'den: iOS 14 tanıtıldı! İşte iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yenilikler

Demişlerdi de inanmamıştık: Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da önemli değişiklik!

Samsung'un yeni ultra telefonunda sebebi bilinmeyen değişiklik!

AppGallery ile keşfet, keşfettikçe kazan!

AppGallery ile keşfet, keşfettikçe kazan!

İster iOS 14 deyin ister iPhoneOS: İşte yeni iOS ile iPhone'lara gelmesi beklenen yenilikler!

iPhone'lar bugün değişiyor! İşte gelmesi beklenen yenilikler

iOS 14'ün tanıtılacağı Apple WWDC 2020 etkinliği ne zaman başlayacak? Apple WWDC 2020 etkinliği saat kaçta?

iPhone kullanıcıları dikkat! Beklenen gün geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.