WWDC 2020 için kafaları karıştıran paylaşım!

WWDC 2020 günü geldi çattı. Artık bugün saatler 20:00'ı gösterdiğinde Apple CEO'su Tim Cook sahneye çıkacak ve daha sonra iOS 14'ü veya söylentilere göre iPhoneOS 14'ü duyuracak. Yazılım konusunda oldukça dolu dolu geçmesi beklenen WWDC 2020 etkinliğinin bazı donanımların tanıtımına da ev sahipliği yapması öngörülüyor-du. Öngörülüyordu diyoruz çünkü bu öngörüye sahip önemli isimler, fikirleri ciddi oranda değiştirdi.

Jon Prosser ile başlayalım. Prosser, Apple'ın donanımsal bir ürün tanıtmayacağı belirten bir tweet attı. Prosser, 'yanlış olmasını isterdim' diyerek Apple'ın donanımsal bir ürün tanıtmasından yana olsa da bu şimdilik gerçek olacakmış gibi gözükmüyor. Üstelik Bloomberg'te çalışan Mark Gurman ve XDA Developers'ın başarılı yazarı Max Weinbach da Jon Prosser ile aynı fikirde. WWDC 2020 için üç ismin de aynı fikre sahip olması, Apple'ın bu seneki geliştiriciler konferansının tamamını yazılıma ayırması ihtimalini oldukça güçlendiriyor.

