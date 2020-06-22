WWDC 2020 için kafaları karıştıran paylaşım!

WWDC 2020 günü geldi çattı. Artık bugün saatler 20:00'ı gösterdiğinde Apple CEO'su Tim Cook sahneye çıkacak ve daha sonra iOS 14'ü veya söylentilere göre iPhoneOS 14'ü duyuracak. Yazılım konusunda oldukça dolu dolu geçmesi beklenen WWDC 2020 etkinliğinin bazı donanımların tanıtımına da ev sahipliği yapması öngörülüyor-du. Öngörülüyordu diyoruz çünkü bu öngörüye sahip önemli isimler, fikirleri ciddi oranda değiştirdi.

WWDC 2020'DE TANITILMAYACAK İDDİASI

Jon Prosser ile başlayalım. Prosser, Apple'ın donanımsal bir ürün tanıtmayacağı belirten bir tweet attı. Prosser, 'yanlış olmasını isterdim' diyerek Apple'ın donanımsal bir ürün tanıtmasından yana olsa da bu şimdilik gerçek olacakmış gibi gözükmüyor. Üstelik Bloomberg'te çalışan Mark Gurman ve XDA Developers'ın başarılı yazarı Max Weinbach da Jon Prosser ile aynı fikirde. WWDC 2020 için üç ismin de aynı fikre sahip olması, Apple'ın bu seneki geliştiriciler konferansının tamamını yazılıma ayırması ihtimalini oldukça güçlendiriyor.

Looking like any possible hardware has been scrapped for WWDC tomorrow ????



Might be wrong about this one. Would love to be wrong!



I’ll be surprised with all of you, either way! — Jon Prosser (@jon_prosser) June 21, 2020

APPLE NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALDI?

Koronavirüs salgını, şirketlerin üretim bandına büyük darbe indirdi. Bu darbeden Apple da etkilendi. Hala bazı konularda tedarik sorunu yaşayan Apple'ın, birçok donanım ile sahneye çıkması üretim konusunda daha da büyük sorunlar yaşamasına neden olabilir. Hele ki iPhone 12 serisi için parça tedariğinde sıkıntı yaşandığı söylenen bugünlerde Apple'ın donanım tanıtmaması en doğru karar gibi görünüyor. Fakat Apple bizi bu akşam şaşırtabilir de.

