WWDC21 için detaylar belli olmaya başladı

Yani çevrimiçin olarak düzenleneceği kesin. Bu etkinlikte neler tanıtacağı hangi yenilikler getireceği de belli oldu.

Öncelikle en ios sürümü olan iOS 15 sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu sürüm diğer eski temel sürümler gibi bir telefona daha desteği çekilecek. Desteğin çekileceği telefon ise iPhone 6s olacak. Bu telefona sahip olan kullanıcılar bu yeni sürümden maalesef faydalanamayacak. Bu yeni sürümden faydalanacak olan modeller ise şöyle; Phone 12 serisi iPhone 11 serisi, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone SE (2. Nesil).

Peki ios 15 dışında etkinlikte neler olacak, yeni ne var? Öncelikle uzun süredir yine geliştirmek için çalıştığı macOS 12 tanıtılacak. tvOS ve watchOS 8 tanıtılacak olan diğer yeni yazılımlar olacak. Etkinliğin yapılacağı tarih de belli oldu. 7 Haziran tarihinde başlayacak olan etkinlik 14 Haziran’da sona erecek.

Etkinlikte Apple’ın ayrıca bir sürpriz yapacağı ve yeni projesini tanıtacağı söyleniyor. Ancak bu projenin içeriği hakkında herhangi bir bilgi yok. Belki yeni bir sektör, belki uzay ile ilgili bir atılım, belki elektrikli araçları konusunda gelişme. Bekleyip göreceğiz.

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