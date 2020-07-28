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  4. WWF: Avustralya'daki yangınlarda sanılandan çok daha fazla hayvan öldü

WWF: Avustralya'daki yangınlarda sanılandan çok daha fazla hayvan öldü

28.07.2020 10:06 | Son Güncelleme

Avustralya’daki yangınlarda ölen hayvanların sayısının açıklanandan üç kat fazla olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, iklim değişikliğiyle mücadele edilmedikçe, bunun gelecek için bir ön izleme olacağı uyarısında bulunuyor.Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WFF) Avustralya'da 2019 ile 2020 arasındaki yangınlarda hayatını kaybeden ya da yaşadığı bölgeden kaçmak zorunda kalan hayvanların sayısının tahminlerin çok üstünde olduğuna dikkat çekti.

WFF, yangınlar sonucu ölen ve yerinden edilen hayvanların sayısının üç milyarı bulduğunu tahmin ettiklerini açıkladı. Uzmanlar başta sürüngenler olmak üzere, yüz milyonlarca memeli hayvan ve kurbağının yangında öldüğünü belirtti.

Yangından kurtulabilen hayvanların da yaşama şansının az olduğuna dikkat çeken WWF yetkilileri, ormanlık alan ya da yiyecek bulacak alanları kalmayan hayvanların da büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"En kötü tahminlerin bile üstünde"

WWF Almanya sorumlusu Arnulf Köhncke, "Henüz Ocak ayında bile ölen ve kaçan hayvanların sayısı 1 milyar 200 milyondu. Bu yeni veriler, en kötü tahminlerin de üstünde" dedi.

Daha önce görülmemiş çaptaki yangınların Avustralya için normalleşebileceği uyarısında bulunan Köhncke, dünya genelindeki sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlı tutulamaması halinde bu yangınların, ilerde yaşanabilecek benzer felaketlerin sadece bir fragmanı olacağını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) dünyadaki sıcaklık artışının bu yüzyıl sonunda 1,5 santigrat dereceyi aşmamasını hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için ülkelerin sera gazı salınımlarını azaltmaları gerekirken, doğa ve çevre uzmanları sıcaklık artışının doğal felaketlerle kendisini gösterdiğine dikkat çekiyor.

WWF Avustralya‘nın öncülüğünde farklı üniversite ve çevre örgütüne bağlı 10 uzman, yangınların bilançosunun çıkarıldığı rapor üzerinde çalışıyor.

Avustralya'da 2019 yılının Ağustos ayında başlayan yangınlar, sekiz eyaleti altısını etkisi altına almış ve bu yangınlarda 12 milyon hektarın üzerinde alan çöle dönmüştü.

dpa / GA,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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