WWF: Korona döneminde orman katliamı yüzde 150 arttı

18 ülkede yapılan araştırmada Mart ayında tropikal ormanların yüzölçümü 6 bin 500 kilometrekare azaldı.Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) 18 ülkede yaptırdığı araştırmaya göre "korona ayı" diye nitelenen Mart 2020’de 18 ülkede tropikal orman alanları 6 bin 500 kilometrekare azaldı. Büyüteç altına alınan ülkeler Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya, Kenya, Çin, Endonezya, Kamboçya, Myanmar, Malezya, Tayland, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Peru ve Paraguay.

Maryland Üniversitesi'nin uydu kayıtları üzerinden topladığı verilerin incelenmesiyle yapılan araştırma 2017 -2019’a göre ağaç katliamının yüzde 150 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. WWF, haftalık olarak 30’a 30 metre çözünürlükte görüntülerin incelendiğini ve ağaç tepelerinin kapladığı alanlara ait yüzde 50 azalmanın orman alanının "yok edilmesi" olarak tanımlandığını bildiriyor.

18 ülkede 645 bin hektar tropikal orman yok oldu

Buna göre inceleme yapılan 18 ülkede mart ayında yaklaşık 645 bin hektar tropikal orman alanı yok oldu. Bu da Berlin’in yüzölçümünün yedi katına tekabül ediyor. Bu miktar 2017-2019'un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 150 artış demek.