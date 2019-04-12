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WWF Türkiye'den "Türkiye Yaban Hayatı İlkyardım Hattı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

WWF Türkiye'den "Türkiye Yaban Hayatı İlkyardım Hattı"

İSTANBUL (AA) - Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye tarafından yardıma muhtaç yaban hayvanlarıyla karşılaşanlara müdahale konusunda danışmanlık vermesi planlanan "Türkiye Yaban Hayatı İlkyardım Hattı" hizmete açıldı.

WWF Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, WWF Türkiye, yardıma muhtaç yaban hayvanlarıyla karşılaşanlara müdahale konusunda danışmanlık hizmeti sunacak.

Buna göre, "Türkiye Yaban Hayatı İlkyardım Hattı" üzerinden, tür tayini, tür hakkında bilgilendirme, yaban hayvanlarına doğru şekilde yaklaşım, tutma, nakletme, barındırma, besleme, yasal mevzuat, temasa geçilecek kurum ve hayvanın teslim edileceği merkezler konularında bilgi edinilebilecek.

Sadece yaban hayvanlarına yönelik hizmet sunulacak hatta, kedi, köpek gibi sokak hayvanları ile koyun, at, güvercin gibi evlerde, çiftliklerde bakılan evcil hayvanlara yönelik bilgilendirme yapılmayacak.

Vatandaşlar hatta, "0850 203 09 93" numaralı telefondan ulaşabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Yaban Hayatı İlkyardım Hattı WWF-Türkiye

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