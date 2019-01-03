İSTANBUL (AA) - Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), "yunus popülasyonunun normalin çok üzerine çıktığı için balıkçılığı tehdit etmeye başladığı" şeklindeki açıklamaların bilimsel gerçeklerle bağdaşmadığını açıkladı.

WWF Türkiye'den yapılan açıklamada, bir akademisyen tarafından yapılan, "yunus popülasyonunun normalin çok üzerine çıktığı için balıkçılığı tehdit etmeye başladığı", "yetişkin bir yunusun günde 70 kilo hamsi yediği ve kontrollü bir şekilde avlanmaları gerektiği" şeklindeki açıklamaların bilimsel gerçeklerle bağdaşmadığı ve üzüntü verici olduğu belirtildi.

Yunusların birçok türünün tehlike altında olduğu aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye'de, bazıları nadir olmak üzere beş yunus türü görülür. Bunlar, Mutur, Afalina, Tırtak, Çizgili yunus ve Grampus'tur. Yunus sayısının ülkemiz sularında arttığına dair açıklamalar, bilimsel veriye dayanmadığı gibi geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe dair popülasyon eğilimleri de bilinmemektedir. Bir yunusun günde 70 kilo hamsi tükettiği iddiası ise gerçek dışıdır. Türüne göre değişmekle birlikte bir yunus bir günde kendi ağırlığının ortalama yüzde 2 ila 5'i kadar balık avlar. Ancak yeterli balık bulduğu takdirde, Mutur için yaklaşık 1 kilogram, Tırtak için 3 kilogram, Afalina için 7,5 kilogram anlamına gelen bu durum yere ve zamana göre değişir. Yunus, balık bulamadığı zaman ihtiyacını kendi yağ dokusundan karşılar."