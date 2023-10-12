X CEO'su Linda Yaccarino açıkladı: Hamas bağlantılı yüzlerce hesap kaldırıldı

İsrail ile Filistin arasında yaşananlar sosyal medyanın gündemine otururken, X CEO'su Linda Yaccarino, yüzlerce "Hamas bağlantılı hesabı" kaldırdığını ve on binlerce içeriği kaldırmak için adımlar attıklarını söyledi.

"KOLLUK KUVVETİ TALEPLERİNE HIZLI BİR ŞEKİLDE YANIT VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

TRT Haber'in haberine göre, çarşamba günü Avrupa Komiseri Thierry Breton'a hitaben yazılan ve X'te yayınlanan bir mektupta, "AB üye ülkeleri de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen kolluk kuvveti taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vermeye devam ediyoruz" denildi.

Fransa'da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, France Inter'e yaptığı açıklamada, yasa dışı çevrimiçi içerik ve davranışları bildirmek için kullanılan Pharos platformuna, Cumartesi gününden bu yana İsrail ile Hamas arasındaki çatışmayla bağlantılı olarak terörizmi teşvik eden içerikle ilgili iki binden fazla rapor aldığını bildirdi.

Avrupa İç Pazar Komiseri Thierry Breton da Mark Zuckerberg'e Çarşamba günü Meta'nın platformlarındaki dezenformasyonla mücadele etmek için aldığı önlemleri ayrıntılarıyla anlatması için 24 saat süre verdi.

Meta, TechCrunch'a gönderilen bir açıklamada ise durumu yakından izlemek ve müdahale etmek üzere, aralarında akıcı bir şekilde İbranice ve Arapça konuşanların da bulunduğu uzmanlardan oluşan özel bir operasyon merkezi kurduğunu, ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi.

