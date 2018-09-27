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X-Men: Dark Phoenix ilk fragmanı ile şaşırttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.09.2018 15:32 | Son Güncelleme

X-Men: Dark Phoenix'in merakla beklenen fragmanı sonunda yayınlandı.

X-Men: Dark Phoenix ilk fragmanı ile şaşırttı!

X-Men serisinin devam filmi olan ve Dark Phoenix karakterinin hikayesini anlatacak olan X-Men: Dark Phoenix'in ilk fragmanı yayınlandı.

X-Men: Dark Phoenix'in fragmanı sonunda yayınlandı. Yeni fragmandan hemen önce filmin setinden görüntüler de yayınlanmıştı. Yeni görüntülerde kadro olduğu gibi duruyor, sadece görevler ve konumlar değişiyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Jean Grey rolünde Sophie Turner, Storm rolünde Alexandra Shipp, Cyclops rolünde Tye Sheridan, Quicksilver rolünde Evan Peters, Nightcrawler rolünde Kodi Smit-McPhee, Profesör X rolünde James McAvoy, Magneto rolünde Michael Fassbender ve Mystique rolünde Jennifer Lawrence yer alıyor.

Simon Kinberg'ün yönetmen koltuğuna oturduğu filmde kötü karakter olarak iki Oscar adayı Jessica Chastain’i izleyeceğiz.
X-Men: Dark Phoenix ilk fragmanı ile şaşırttı!
video:

Filmin konusuna gelecek olursak; X-Men ekibinin karşısında şimdiye kadarki en zorlu ve güçlü düşmanları vardır; içlerinde biri olan Jean Grey. Uzaydaki bir kurtarma görevi sırasında, Jean gizemli kozmik bir güç tarafından darbe alır. Neredeyse hayatını kaybeden Jean eve döndüğünde bu gücün onu daha güçlü kıldığını fark eder. Ancak bu güç onu aynı zamanda daha dengesiz bir hale de getirmiştir.

İçindeki bu varlıkla mücadele eden Jean, güçlerini idrak edemediği ve sınırlandıramadığı bir şekilde serbest bırakır. Kontrolden çıkan Jean sevdiklerine zarar vermeye başlar ve X-Men’i bir arada tutan yapının çözülmesine sebep olur.

Parçalanan ekip tekrar birlik olmanın yolunu bulmalıdır. Mevhubahis yalnızca Jean’i kurtarmak değil, aynı zamanda Jean’in içindeki gücü silahlaştırmak ve galaksiye hükmetmek isteyen uzaylılardan dünyayı kurtarmaktır.

Kaynak: Teknolojioku

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X-Men: Dark Phoenix fragman teknoloji

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