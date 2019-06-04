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"X-Men: Dark Phoenix" yarın vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 18:12 | Son Güncelleme

X-Men film serisinin on üçüncü filmi "X-Men: Dark Phoenix" izleyici ile buluşacak

İSTANBUL (AA) - MELİK FIRAT YÜCEL - X-Men film serisinin on üçüncü ve yeni bir X-Men üçlemesinin başlangıç filmi olan "X-Men: Dark Phoenix" yarın vizyona girecek.

ABD yapımı süper kahraman filminin başrollerinde Sophie Turner, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Jessica Chastain, Evan Peters, Alexandra Shipp, Nicholas Hoult, Tye Sheridan ve Kodi Smit-McPhee oynuyor.

X-Men filmlerinin öne çıkan senarist ve yapımcısı Simon Kinberg'in bu kez yönetmen koltuğuna da oturduğu film; çocukluğundan itibaren Jean Grey'in hikayesine ve sahip olduğu inanılmaz güçlerin onu mahvederek nasıl Dark Phoenix'e dönüştürdüğüne odaklanacak.

- "Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2"

Yarın vizyona girecek bir diğer yapım da, 2016 yapımlı animasyon filmin devamı "Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2" olacak.

Chris Renaud ve Jonathan del Val'ın yönettiği film; Max ve arkadaşlarının Manhattan sokaklarındaki yeni maceralarını beyaz perdeye taşıyacak.

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