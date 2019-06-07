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X-Men karakterleri ile uçuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:59 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Boeing 737-800 model uçağını, tüm dünyada hem çocukların hem yetişkinlerin ilgiyle takip ettiği X-Men serisinin son filmi X-Men: Dark Phoenix filminin karakterleri ile boyadı.

X-Men karakterleri ile uçuyor

ANTALYA, (DHA) - TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Boeing 737-800 model uçağını, tüm dünyada hem çocukların hem yetişkinlerin ilgiyle takip ettiği X-Men serisinin son filmi X-Men: Dark Phoenix filminin karakterleri ile boyadı.
Fantastik film severlerin yanı sıra dünya çapında çizgi roman tutkunlarının da merakla beklediği, ülkemizde de bugün vizyona giren X-Men serisinin son filmi ‘X-Men: Dark Phoenix’in kahramanları ile boyanan D-ASXJ kuyruk tescilli uçak, bu yaz SunExpress misafirlerini güneşli destinasyonlara taşıyacak.
SunExpress Pazarlama Grup Müdürü Kerstin Lomb, "FOX ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği ile yaklaşık 20 yıldır dünya çapında aksiyon ve çizgi roman tutkunlarının beğenisini kazanarak milyonlara ilham veren film serisini taçlandırmakla kalmıyor aynı zamanda SunExpress’in en yenilikçi tatil havayolu şirketi olduğunu bir kez daha kanıtlamış oluyoruz" dedi.
Seyahat etmeyi daha keyifli hale getirmek amacı ile daha önce de çeşitli işbirliklerine imza atan havayolu, Kung Fu Panda, Minyonlar, Grinç ve Şirinler gibi pek çok filmin karakterleri ile uçak boyaması yapmıştı.

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