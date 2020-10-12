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  4. X-ray’de çıkan görüntüye kimse inanamadı! 99 poşet kokain çıktı!

X-ray’de çıkan görüntüye kimse inanamadı! 99 poşet kokain çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2020 09:47 | Son Güncelleme

İngiltere’ye giriş yapmak isteyen Jean Da Silva Oliveira adlı uyuşturucu kaçakçısının 99 poşet kokain yuttuğu tespit edildi.

X-ray’de çıkan görüntüye kimse inanamadı! 99 poşet kokain çıktı!

Uyuşturucu kaçakçısının midesinden çıkanları görenleri hayrete düşürdü. İngiltere'ye girerken havalimanında yakalanan kaçakçının tam 99 poşet kokain yuttuğu tespit edildi.

Jean Da Silva Oliveira isimli uyuşturucu kaçakçısının yuttuğu 99 poşet kokainin piyasa değerinin 100 bin poun (1 milyon TL) olduğu tahmin ediliyor.

Ağırlığı bir kilodan fazla kokaini midesinde taşıyan 22 yaşındaki kaçakçı Londra’daki Heathrow Havaalanında yetkilier tarafından durduruldu. Polisler genç adamı yanlış bir hesap numarası verince şüphe üzerine tutukladı.

Oliveira polislere Londra’ya tatil için geldiğini ve biletini aylar öncesinden aldığını söyledi. Ancak biletin yalnızca üç gün önce ayırtılmış olduğu anlaşıldı.

Ancak x-ray’e giren adamın yüzde 82 saflık oranında 99 poşet kokain yuttuğu anlaşıldı. Ayrıca yetkililer üstüne 1000 pound nakit para buldu.

Suçunu kabul eden Oliveira dört yıl hapse mahkum edildi.

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