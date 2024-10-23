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  4. X (Twitter) ve İnstagram'da erişim sorunları yaşanıyor! Ankara'da yaşanan terör saldırısından sonra kullanıcılar sosyal medya hesaplarına girmekte zorlanıyor

X (Twitter) ve İnstagram'da erişim sorunları yaşanıyor! Ankara'da yaşanan terör saldırısından sonra kullanıcılar sosyal medya hesaplarına girmekte zorlanıyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.10.2024 17:57
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TUSAŞ'ta yapılan terör saldırısının ardından RTÜK yayın yasağı getirirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır” demişti. Terör saldırısının ardından sosyal medya kullanıcıları internetin yavaşladığını ve İnstagram, Twitter, Tiktok, Youtube ve Facebook'a girmekte zorlandığını belirtti.

X (Twitter) ve İnstagram'da erişim sorunları yaşanıyor! Ankara'da yaşanan terör saldırısından sonra kullanıcılar sosyal medya hesaplarına girmekte zorlanıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde, saat 15.30 sıralarında, teröristler tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

RTÜK YAYIN YASAĞI GETİRMİŞTİ

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar olduğu bildirilirken sosyal medyada erişim neredeyse durdu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısı ile ilgili yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.

ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMIŞTI

Patlama noktasına giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine düzenlenen saldırıya ilişkin, “Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır” dedi.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ERİŞİM SORUNU

Sosyal medya kullanıcıları terör saldırısından sonra internette yavaşlama olduğunu, X ve İnstagram hesaplarına girmekte güçlük çektiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya terör saldırısı TUSAŞ
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