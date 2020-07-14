X3 elektriklendi: BMW iX3 tanıtıldı! İşte özellikleri

BMW X3 ile SUV segmentinde yer alıyor. Bu anlamda rekabeti artıran BMW, X3'ün yanına bir 'i' harfi daha ekledi. Bu harf ile birlikte modelin hem ismi hem de çehresi değişti. Uzun zamandır beklenen BMW'nin ilk elektrikli SUV'si BMW iX3 işte böyle ortaya çıktı.

BMW İX3 TASARIMI İLE NELER SUNUYOR?

BMW iX3'ün tasarımı ile başlayalım. BMW'nin yeni elektrikli otomobili BMW X3 ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Bu yüzden otomobili herhangi bir içten motorlu X3 ile ayırmak çok zor ama imkansız değil. Zira, otomobilde kullanılan mavi detaylı hava çıkışları ve tamamen katılmış böbrek ızgarası otomobilin bir BMW iX3 olduğunu belli ediyor.

2021 BMW iX3'ün kokpiti ise tıpkı dış tasarımda olduğu gibi mavi detaylarla bezeli. Mavi BMW'nin elektrikli otomobillerinden kullanmayı sevdiği renklerden. Mavi renk detaylarının dışında otomobilin genişleyen arka koltukları ve kokpit tasarımı dikkatimizi oldukça çekiyor. Bu da içten yanmalı motor değil de, elektrikli bir motor kullanmanın diğer bir artısı.

Otomobil ekipman konusunda ise dolu dolu. 19 inç alaşım jantlar, LED farlar, panoramik cam tavan ve adaptif hız sabitleyici Driving Assistant Professional paketi ile birlikte BMW iX3 kullanıcılarına sunuluyor. Şerit takip sistemi, park sensörü, spor direksiyon, elektrikli ön koltuklar, 3 bölgeli klima ve Apple CarPlay, Android Auto desteği ise BMW iX3'ün standart özelliklerinden. BMW iX3 özel yapan bir detay daha var ki bunun için BMW gerçekten çok ciddi çalışmış durumda.