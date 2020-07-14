X3 elektriklendi: BMW iX3 tanıtıldı! İşte özellikleri

BMW X3 ile SUV segmentinde yer alıyor. Bu anlamda rekabeti artıran BMW, X3'ün yanına bir 'i' harfi daha ekledi. Bu harf ile birlikte modelin hem ismi hem de çehresi değişti. Uzun zamandır beklenen BMW'nin ilk elektrikli SUV'si BMW iX3 işte böyle ortaya çıktı.
BMW iX3'ün tasarımı ile başlayalım. BMW'nin yeni elektrikli otomobili BMW X3 ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Bu yüzden otomobili herhangi bir içten motorlu X3 ile ayırmak çok zor ama imkansız değil. Zira, otomobilde kullanılan mavi detaylı hava çıkışları ve tamamen katılmış böbrek ızgarası otomobilin bir BMW iX3 olduğunu belli ediyor.
2021 BMW iX3'ün kokpiti ise tıpkı dış tasarımda olduğu gibi mavi detaylarla bezeli. Mavi BMW'nin elektrikli otomobillerinden kullanmayı sevdiği renklerden. Mavi renk detaylarının dışında otomobilin genişleyen arka koltukları ve kokpit tasarımı dikkatimizi oldukça çekiyor. Bu da içten yanmalı motor değil de, elektrikli bir motor kullanmanın diğer bir artısı.
Otomobil ekipman konusunda ise dolu dolu. 19 inç alaşım jantlar, LED farlar, panoramik cam tavan ve adaptif hız sabitleyici Driving Assistant Professional paketi ile birlikte BMW iX3 kullanıcılarına sunuluyor. Şerit takip sistemi, park sensörü, spor direksiyon, elektrikli ön koltuklar, 3 bölgeli klima ve Apple CarPlay, Android Auto desteği ise BMW iX3'ün standart özelliklerinden. BMW iX3 özel yapan bir detay daha var ki bunun için BMW gerçekten çok ciddi çalışmış durumda.
BMW, yeni iX3 ile birlikte IconicSounds ses sistemine geçiyor. Bu ses sistemi, elektrikli akustik destek sistemi olarak adlandırılıyor ve elektrikli otomobillerin tabiri caizse dili oluyor. Bildiğiniz üzere elektrikli otomobiller içten yanmalı motora sahip otomobiller gibi sesler çıkartmadıkları için yayalar tarafından fark edilemeyebiliyor. Bu duruma BMW, IconicSounds sistemiyle bir son vermeyi amaçlıyor. Bu sistem ile birilikte BMW üretimi elektrikli otomobiller, Christopher Nolan hayranlarının yakından tanıdığı ünlü müzisyen Hans Zimmer tarafından kayıt altına alınan araç sesleri ile yola çıkacak. Üstelik diğer BMW elektrikli otomobilleri de bu sesleri indirerek kullanabilecek. Güzel bir düşünce.
BMW iX3, beşinci nesil eDrive elektrikli motordan güç alıyor. Bu motor, 286 beygir güç ve 400 Nm tork üretebiliyor. Otomobil bu motor ile birlikte 0'dan 100 km/s hıza 6,8 saniyede ulaşıyor. Diğer üreticiler gibi BMW de BMW iX3'ü 180 km/s azami hız ile sınırlamış. 150 kW ile 34 dakikada bataryasının yüzde 80'ini doldurabilen otomobilin toplam menzili ise 460 km. BMW iX3 hareket halindeyken de bataryasını doldurabiliyor.
Yeni BMW iX3 Çin'de yer alan Shenyang tesisinde üretilecek. BMW iX3'ün fiyatı ise henüz belli değil.
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