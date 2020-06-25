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  4. X3 SuperZoom'a kardeş geldi: Realme X3 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

X3 SuperZoom'a kardeş geldi: Realme X3 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.06.2020 14:11 | Son Güncelleme

Realme, Realme X3 akıllı telefon modelini tanıttı. Realme X3 SuperZoom sonrası gelen Realme X3, Snapdragon serisi bir işlemciye ve Realme X3 SuperZoom kadar olmasa da güçlü bir kamera donanımına sahip. Peki Realme X3 özellikleri neler? Realme X3 fiyatı ne kadar?

X3 SuperZoom'a kardeş geldi: Realme X3 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Realme, Realme X3 modelini Mayıs ayında tanıtmıştı. Bu model, adından da anlaşılacağı üzere 60x dijital zoom yeteneğiyle öne çıkıyordu. Fakat Realme'nin Realme X3 SuperZoom'u yalnız bırakma gibi bir niyeti yoktu. Firma, bugün yaptığı duyuru ile birlikte Realme X3 SuperZoom'un yeni kardeşi Realme X3'ün tanıtımını gerçekleştirdi.

REALME X3 ÖZELLİKLERİ İLE ŞAŞIRTIYOR

Realme X3 özellikleri arasında 6,6 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran var. Bu ekran 120 Hz ekran yenileme hızına destek veriyor. Telefonun bu konuda bizi şaşırttığını söylememiz gerek. Ekranın sol üst köşesinde ise tıpkı Huawei P40 Pro'da olduğu gibi çift ön kamera kurulumu bulunuyor. Burada ise 16 MP + 8 MP olmak üzere iki adet kamera yer alıyor. Realme X3'de Snapdragon 855 Plus işlemcisi telefona güç verirken, 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı da bu işlemciye destek oluyor.

Realme X3 fiyatı

Akıllı telefonun merak edilen kamera özelliklerinde sıra. Realme X3'te 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 12 MP telefoto kamera olmak üzere 4 arka kamera bulunuyor. 12 MP telefoto kamera 2x optik zoom yapabiliyor. Kameraların yanında ise bir adet flaş konumlanıyor.

Realme X3 kamera

REALME X3 FİYATI NE KADAR?

Realme X3 fiyatı 330 dolar olarak belirlendi. Tabi bu telefonun 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli için geçerli. Realme X3'ün 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip modelini satın almak isteyen kullanıcıların 345 dolar ödemesi gerekecek. Realme X3'ün Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.

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