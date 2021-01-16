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X60 Pro + için tarih verildi

16.01.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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X60 Pro + için tarih verildi

Vivo, geçen ayın sonunda X60 ve X60 Pro’yu tanıtmıştı. Marka tanıtımın üstünden çok geçmeden bir Pro + modelini piyasaya sürmeye söz verdi. Bugün şirket, X60 Pro +'yı 21 Ocak’ta Çin’de yerel saatle 19:30’da tanıtacağını duyurdu.

Vivo, X60 Pro + ‘nın özelliklerini henüz detaylandırmadı, ancak Çinli bir perakendeci, Pro + üzerinde Snapdragon 888 SoC, gelişmiş dörtlü kamera, ZEISS optik, etkileyici düşük ışık kamera performansı ve yüksek kaliteli ses içeren posterler yayınladı. V2056A kodlu spor modeli olan vivo X60 Pro +, bu ayın başlarında 3C sertifikasını aldı. Bu süreçte ürünün 55W şarj olduğu da ortaya çıktı. Aynı model Snapdragon 888, 12GB RAM ve Android 11 ile Geekbench’te de görüldü.

2021 teknoloji açısından heyecanlı ve gelişmelere açık bir yıl oluyor. Bu da en fazla ürün çeşitliliği ve markalar arasında rekabet yüzünden en çok kullanıcıları heyecanlandırıyor. Vivo da kendini geliştirip piyasada adından söz ettirmek istiyor gibi görünüyor. Markanın, bir haftadan kısa bir süre sonra yeni ürününü piyasaya sürecek. Amiral gemisi hakkında heyecan yaratmak için X60 Pro + ‘nın daha fazla özelliğininin tanıtılması bekleniyor.

Vivo X60 Pro + ile ilgili söylentiler, X60 ve X60 Pro telefonlarında bulunan aynı 6.56 inçlik AMOLED ekrana ve ortalanmış delik tasarımına sahip olacağını da iddia ediyor. Ekran, Full HD + çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunuyor ve bir parmak izi tarayıcı ile entegre edilmiş. X60 Pro +, modelinin 55W hızlı şarj desteği ile gelmesi bekleniyor. Diğer X60 modellerinden daha iyi fotoğrafçılık yetenekleri sunacağını söylemeye gerek yok. İkinci nesil mikro gimbal teknolojisiyle birleştirilmiş 50 megapiksellik bir ana kamera ile donatılması muhtemel.

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