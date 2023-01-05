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XBB.1.5 nedir, belirtileri neler? XBB.1.5 Türkiye'de görüldü mü? Dikkat DSÖ sessizliğini bozdu!

05.01.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

XBB.1.5 koronavirüs alt varyantı endişe yaratmaya devam ediyor. Koronavirüs (Kovid-19) salgını 2019 yılından bu yana dünya genelinde milyonlarca kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. XBB.1.5 ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. Hastanelere yatışlar arttı. Peki, XBB.1.5 nedir, belirtileri neler? XBB.1.5 Türkiye'de görüldü mü? İşte DSÖ'den yapılan açıklama...

XBB.1.5 nedir, belirtileri neler? XBB.1.5 Türkiye'de görüldü mü? Dikkat DSÖ sessizliğini bozdu!

XBB.1.5 koronavirüs alt varyantı ile ilgili son dakika açıklaması Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapıldı. İlk kez Hindistan'da görülen varyant, yapılan açıklamaya göre; Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla yayılıyor. Hastanelere yatan hasta sayısının arttığı belirtildi. DSÖ konuya dair açıklamada bulundu. Dr. Maria Van Kerkhove, bilhassa Avrupa'daki bazı ülkeler ve ABD'deki büyüme avantajından endişe duyduklarını ifade etti. Peki, XBB.1.5 nedir, belirtileri neler? XBB.1.5 Türkiye'de görüldü mü? İşte detaylar...

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XBB.1.5 NEDİR?

XBB.1.5 uzmanlar tarafından yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen bir koronavirüs varyantıdır.

XBB.1.5 denilen varyanta ilişkin yapılan açıklamada aşılama ve önceki enfeksiyonlara karşı korumadan kaçmasına yardımcı olan mutasyonlara sahip olduğu ifade edildi.

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XBB.1.5 BELİRTİLERİ NELERDİR?

XBB.1.5 varyantının belirtileri Omicron varyantlarına benzer olduğu bilinmektedir.

XBB.1.5 varyantının belirtilerinden başlıcaları şu şekilde:

Ateş
Öksürük
Boğaz ağrısı
Soğuk
Vücut ağrıları

XBB.1.5 TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

XBB.1.5 en az 74 ülke ve 43 ABD eyaletinde tespit edildi. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

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XBB.1.5 HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Koronavirüsün genomik verilerini yayımlayan GISAID adlı veri tabanından alınan veriler doğrultusunda yayımlanan bilgilere göre; XBB.1.5 en az 74 ülkede görüldü. Bu ülkeler arasında Türkiye, İngiltere, Çin, Hindistan, Pakistan, Endonezya ve Avustralya da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye koronavirüs

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