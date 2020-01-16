Xbox E3 2020 etkinliğine katılacak!

Sony cephesi sabah saatlerinde Haziran ayında düzenlenecek olan E3 etkinliğine katılmayacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz yılda da E3’e katılmayan Sony, yeniliklerini ayrı bir etkinlikte sergilemişti. Sony bu yılda da aynı politikayı izleyecek ve PlayStation 5’i

ayrı bir etkinlikte tanıtacak.

Bu gelişmelerden sonra Xbox cephesinden de bir açıklama geldi. Xbox’ın patronu olan Phil Spencer bugün attığı Tweet ile E3 2020 etkinliğine katılacaklarını açıkladı. Phil Spencer; “Ekibimiz E3 üzerinde çalışıyor, elimizdekileri bizi seven herkesle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz. 2020 yılı Team Xbox için bu yolculukta bir kilometre taşı yılıdır.” ifadelerini kullandı.

Xbox, geçtiğimiz yıl elindeki fırsatı tersiyle itmişti. Xbox Series X için büyük umut barındıran Xbox ekibi, bu yıl bombayı patlatacak gibi görünüyor. Yeni nesile Xbox Series X ile girecek olan Microsoft ekibi, The Game Awards 2019 etkinliğinde konsolunu göstermişti. E3 etkinliğinde ise konsolun teknik özelliklerinin yanında yeni oyunlar da tanıtılacak.

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