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Xbox Game Pass Aralık oyunları açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.12.2018 09:20 | Son Güncelleme

Xbox One sahiplerinin merakla bekledikleri Xbox Game Pass Aralık oyunları belli oldu. İşte Xbox One Game Pass’e yeni eklenen oyunlar.

Xbox Game Pass Aralık oyunları açıklandı

Microsoft, Aralık ayı itibariyle Game Pass kütüphanesine eklenecek olan oyunları açıkladı. Xbox Game Pass Aralık oyunları arasında kısa bir süre önce çıkan PES 2019 da yer alıyor. Dilerseniz aşağıdan Xbox Game Pass Aralık oyunları listesine göz atabilirsiniz.

Mortal Kombat X (7 Aralık)

Ashen (7 Aralık)

Kingdom Two Crowns (11 Aralık)

Pro Evolution Soccer 2019 (13 Aralık)

Spintires: Mudrunner (13 Aralık)

Below (14 Aralık)

Hellblade: Senua’s Sacrifice (17 Aralık)

Ori and the Blind Forest (20 Aralık)

Shadow Warrior 2 (20 Aralık)

Genel itibariyle listede yer alan oyunların eski olduğunu söylemek mümkün. Fakat PES 2019’un Xbox Game Pass Aralık oyunları arasında yer alıyor olması önemli bir gelişme. Hatırlanacağı üzere Microsoft, geçtiğimiz aylarda da yeni satışa sunulan Forza Horizon 4’ü Game Pass kütüphanesine dahil etmişti.

Kısa süre önce Microsoft’un 1 aylık Game Pass üyeliğini 1 TL’den satışa sunduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Aylık olarak 1 TL ödeyip 100’ün üzerinde oyunu dilediğiniz kadar oynayabilmek muazzam bir hizmet. İşin kötü yanı ise 1TL olayının sadece 1 ay geçerli olması.

Muhtemelen gelecek nesil Microsoft konsolunda Xbox Game Pass çok daha önemli bir konuma sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Xbox Game Pass teknoloji

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