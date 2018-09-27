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Xbox Game Pass’in yeni oyunları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

Xbox One’ın çok sevilen servisi Xbox Game Pass’e yeni oyunların ekleneceği açıklandı. 1 Ekim 2018’den itibaren servise eklenecek olan yeni Xbox Game Pass oyunları haberimizde.

Xbox Game Pass’in yeni oyunları

Microsoft, servis konusunda Xbox One ile resmen seviye atlamıştı. Rakibi PlayStation’a tokat niteliğinde bir servis ile karşısına çıkan Xbox, Game Pass servisi ile yüzlerce oyunu oyunculara çok uygun fiyata sunuyordu.

Türkiye’de aylık şimdilik 29,99 TL olan ancak 1 Ekim’den sonra 59,99 TL’ye çıkacak olan Game Pass, şimdi de yeni oyunlar ile Xbox One sahiplerinin karşısına çıkıyor.

1 Ekim 2018 tarihinden itibaren Xbox One oyuncularının beğenisine; Wolfenstein: The New Order, Metro 2033 Redux, Westerado: Double Barreled, LEGO Indiana Jones: The Original Adventures, Shantae: Half-Genie Hero ve Split/Second oyunları sunulacak.

2 Ekim tarihinde yayınlanacak olan Forza Horizon 4‘ü ise direkt olarak Game Pass üyeleri Xbox One’larında oynamaya başlayabilecek. Eğer oyuna ayıracak çok paranız yoksa Game Pass servisini mutlaka değerlendirmelisiniz. Yaklaşık 3-4 gün sonra 12 aylık Game Pass kampanyasının da biteceğini belirtelim.

287 TL olan 12 aylık Game Pass üyeliğini satın alırsanız Forza Horizın 3 ve Forza Motorsport 7 oyunlarını da ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Bakalım Microsoft, aylık 59,99 TL yaptığı üyeliğinde nasıl bir kullanıcı kaybı yaşayacak? bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Xbox Game Pass teknoloji Xbox One

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