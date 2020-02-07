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Xbox Game Pass Şubat oyunları neler?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.02.2020 09:13 | Son Güncelleme

Xbox Game Pass Şubat oyunları açıklandı. Bu ay Xbox One ve PC sahipleri Game Pass sayesinde bayram edecek. İşte o oyunlar!

Xbox Game Pass Şubat oyunları neler?

Microsoft’un Sony ve Nintendo karşısında ne büyük kozu olan Game Pass servisi, ölmek üzere olan Xbox One’ı ipten almayı başarmıştı.

Dünya çapında satışlarda çakılan ve Microsoft’u rezil rüsva eden Xbox One, Game Pass sayesinde yeniden hayat bulmuştu. Dünyanın en güçlü konsolunu sunup oyun sunamayan Microsoft Stüdyoları, Game Pass sayesinde ölümden döndü diyebiliriz.
Her ay verdiği oyunlar ile Xbox One’ın yanında PC sahiplerini de sevindiren Microsoft, Şubat ayı oyunlarını açıkladı. 6 Şubat 2020 tarihinde Final Fantasy XV ve Wolfenstein: Youngblood hem PC hem de konsol için Xbox Game Pass’e eklenecek. 13 Şubat tarihinde ise Death Squared konsol ve Death’s Gambit ise PC için Xbox Game Pass’e eklenecek.

Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bazı oyunlar bu ay sonu Game Pass’ten kaldırılacak. Sistemden kaldırılacak olan oyunlar arasında; Disney Epic Mickey 2, Jackbox Party Pack 2, Pumped BMX Pro, Rage ve Shadow of the Tomb Raider yer alıyor.

Kaldırılacak olan bu oyunlar arasında Shadow of the Tomb Raider’ı oynamadıysanız elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Xbox pc Game Pass

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