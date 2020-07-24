Xbox Games Showcase'in ardından: İşte Xbox Series X'e gelecek yeni oyunlar!

Xbox için Microsoft uzun bir zamandır bir aya dikkat çekiyordu; Temmuz'a. Hatta şirket içinden bazı yetkililer de Microsoft'un Temmuz ayında düzenleyeceği büyük etkinliğe hazırlandığını söylüyorlardı. Geride bıraktığımız günlerde ise Microsoft'un Xbox Games Showcase adında yeni bir oyun etkinliğini düzenleyeceğini öğrendik. Bu etkinlik için hepimiz heyecanlandık. Zira, bu etkinlikte Microsoft'un PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ı zorlayacağı uygun fiyatlı oyun konsolu Xbox Series S'in tanıtılması muhtemeldi. Fakat etkinlik hiç de beklendiği gibi çıkmadı.

MİCROSOFT XBOX SERİES X OYUNLARINI TANITTI

Xbox Games Showcase adıyla düzenlenen etkinlikte, sadece Xbox Series X'e ve Windows PC'lere gelecek oyunlar tanıtıldı. Ancak bu demek değil ki etkinlik sönük geçti. Aksine Microsoft'un tanıttığı oyunların arasında baş yapıtlar vardı. Bu baş yapıtlardan biri 'Xbox Series X'in şerefine yenisi yakışır' denilen efsane oyun Halo'ydu. Microsoft etkinlikte yeni Halo oyunu Halo Infinite'yi tanıttı ve oyunun performansına etkinlikte yer verdi. Diğer bir dikkat çeken yapım ise pistleri ağlatmak isteyenlere yönelikti.