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Xbox Games Showcase'in ardından: İşte Xbox Series X'e gelecek yeni oyunlar!

OYUN HABERLERİ  | 24.07.2020 12:00 | Son Güncelleme

Microsoft, Xbox Games Showcase etkinliğini sonunda düzenledi. Xbox Series S'in duyurulmasını beklediğimiz etkinlikte Xbox Series S'in adı bile geçmedi. Xbox Games Showcase etkinliğinde Xbox Series X'e ve Windows PC'lere gelecek oyunlar ilk kez gösterildi. Gösterinin parçası olan oyunlar ise oldukça hoş.

Xbox Games Showcase'in ardından: İşte Xbox Series X'e gelecek yeni oyunlar!

Xbox için Microsoft uzun bir zamandır bir aya dikkat çekiyordu; Temmuz'a. Hatta şirket içinden bazı yetkililer de Microsoft'un Temmuz ayında düzenleyeceği büyük etkinliğe hazırlandığını söylüyorlardı. Geride bıraktığımız günlerde ise Microsoft'un Xbox Games Showcase adında yeni bir oyun etkinliğini düzenleyeceğini öğrendik. Bu etkinlik için hepimiz heyecanlandık. Zira, bu etkinlikte Microsoft'un PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ı zorlayacağı uygun fiyatlı oyun konsolu Xbox Series S'in tanıtılması muhtemeldi. Fakat etkinlik hiç de beklendiği gibi çıkmadı.

MİCROSOFT XBOX SERİES X OYUNLARINI TANITTI

Xbox Games Showcase adıyla düzenlenen etkinlikte, sadece Xbox Series X'e ve Windows PC'lere gelecek oyunlar tanıtıldı. Ancak bu demek değil ki etkinlik sönük geçti. Aksine Microsoft'un tanıttığı oyunların arasında baş yapıtlar vardı. Bu baş yapıtlardan biri 'Xbox Series X'in şerefine yenisi yakışır' denilen efsane oyun Halo'ydu. Microsoft etkinlikte yeni Halo oyunu Halo Infinite'yi tanıttı ve oyunun performansına etkinlikte yer verdi. Diğer bir dikkat çeken yapım ise pistleri ağlatmak isteyenlere yönelikti.

İŞTE TANITILAN TÜM XBOX SERİES X OYUNLARI!

Forza Motorsport, Microsoft tarafından Xbox etkinliğinde görücüye çıktı. Ray Tracing desteğiyle olağanüstü görünen oyun, Xbox Series X'te oynanması en zevkli oyunlardan biri olacak gibi duruyor. Microsoft'un etkinlikte tanıttığı diğer oyunlar ise şöyle sıralanıyor;

  • Fable
  • Avowed
  • Tetris Effect: Connected
  • Destiny 2: Beyond Light
  • Balan Wonderworld
  • Everwild
  • The Outer Worlds: Peril on Gorgon
  • Tell Me Why
  • Psychonauts 2
  • CrossfireX
  • Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition
  • S.T.A.L.K.E.R. 2
  • The Gunk
  • Phantasy Star Online 2: New Genesis
  • The Medium
  • Sable

Xbox Games Showcase

Microsoft'un aktardığına göre, Microsoft'un stüdyolarına ait oyunların tümü Xbox Game Pass kapsamında olacak. Böylece Game Pass üyeleri yeni oyunları ek ücret ödemeden oynayabilecek. Xbox Games Showcase etkiliğinde tanıtılan tüm oyunların fragmanlarını buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

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