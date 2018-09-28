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Xbox Live Gold Ekim oyunları hayal kırıklığı yarattı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.09.2018 09:55 | Son Güncelleme

Microsoft Xbox Live Gold üyelerine Ekim oyunda ücretsiz olarak sunulacak olan oyunların listesini açıkladı. İşte Xbox Live Gold Ekim oyunları.

Xbox Live Gold Ekim oyunları hayal kırıklığı yarattı!

Son dönemde oyun fiyatlarına muazzam zamlar gelmeye başladı. Özellikle PS Store’da ön sipariş sürecinde bulunan pek çok oyunun fiyatı 450 TL ile 500 TL arasında bir etikete yükseltildi. PS Store’da yaşanan bu zamlar henüz Xbox Store’a yansımış değil.

Fakat Xbox One kullanıcıları da Microsoft’un servislerine gelen zamlardan mustarip. Zira Microsoft Türkiye kısa süre önce Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass servislerine zam yapılacağını açıklamıştı.

Oyun oynamanın ülkemizde iyiden iyiye lükse kaçmaya başlaması, biz oyun severleri oldukça rahatsız etmiş durumda. Bu şartlar altında Xbox Live Gold ve PS Plus gibi servisler sayesinde sunulan ücretsiz oyunların değeri daha da artıyor. Peki bu servislerde sunulan ücretsiz oyunlar, bizleri ne derece tatmin edebiliyor?

Örneğin Xbox Live Gold Ekim oyunlarını ele alalım. Microsoft, Xbox Live Gold Ekim oyunlarını geçtiğimiz gün açıkladı. Açıklanan oyunlara baktığımızda Xbox One için orta vasat karışımı Overcooked! ve Victor Vran oyunlarının ücretsiz olarak verildiğini görüyoruz.

Xbox 360 oyunlarında ise Stuntman Ignition ve Hitman Blood Money oyunları mevcut. Kısacası Xbox Live Gold Ekim oyunlarının hepsi vasat derecesinde. Açık konuşmak gerekirse, Microsoft bu tarz oyunları Xbox Live Gold’da vermeye devam ettiği sürece, pek çok müşterisini de kaybedecektir.

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Microsoft Microsoft, Xbox

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