Xbox Live Gold Ekim oyunları hayal kırıklığı yarattı!

Son dönemde oyun fiyatlarına muazzam zamlar gelmeye başladı. Özellikle PS Store’da ön sipariş sürecinde bulunan pek çok oyunun fiyatı 450 TL ile 500 TL arasında bir etikete yükseltildi. PS Store’da yaşanan bu zamlar henüz Xbox Store’a yansımış değil.

Fakat Xbox One kullanıcıları da Microsoft’un servislerine gelen zamlardan mustarip. Zira Microsoft Türkiye kısa süre önce Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass servislerine zam yapılacağını açıklamıştı.

Oyun oynamanın ülkemizde iyiden iyiye lükse kaçmaya başlaması, biz oyun severleri oldukça rahatsız etmiş durumda. Bu şartlar altında Xbox Live Gold ve PS Plus gibi servisler sayesinde sunulan ücretsiz oyunların değeri daha da artıyor. Peki bu servislerde sunulan ücretsiz oyunlar, bizleri ne derece tatmin edebiliyor?

Örneğin Xbox Live Gold Ekim oyunlarını ele alalım. Microsoft, Xbox Live Gold Ekim oyunlarını geçtiğimiz gün açıkladı. Açıklanan oyunlara baktığımızda Xbox One için orta vasat karışımı Overcooked! ve Victor Vran oyunlarının ücretsiz olarak verildiğini görüyoruz.