Xbox Live Gold Kasım oyunları

Microsoft bu nesilde konsola özel oyunlardan ziyade, dijital servislere öncelik verdi. Çünkü Microsoft yetkilileri, bu servisler sayesinde oyun satışının tarih olacağına inanıyordu. Yani oyuncular her oyuna ayrı para vermek yerine, aylık abonelik sistemi sayesinde tüm oyunları ücretsiz bir şekilde oynayacaklardı.

Nitekim bu sistemin temelleri Xbox Game Pass ile atıldı. Zira Microsoft yeni satışa sunduğu Forza Horizon 4’ü aynı zamanda Game Pass kütüphanesine de eklemişti.

Microsoft’un Game Pass haricindeki diğer paralı abonelik sistemi ise Xbox Live Gold. Bu sistem ise oyunculara online oyun oynama imkanı veriyor. Aynı zamanda bu sistemdeki oyuncular her ay birkaç oyuna ücretsiz olarak sahip olabiliyorlar.

Microsoft, geçtiğimiz gün Xbox Live Gold Kasım oyunlarını da açıkladı. Buna göre Xbox Live Gold aboneleri aşağıdaki oyunlara ücretsiz olarak sahip olabilecekler.

Xbox One

Battlefield 1 (1 – 30 Kasım)

Race the Sun (16 Kasım – 15 Aralık)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One’da da oynanabilir)

Assassin’s Creed (1 – 15 Kasım)

Dante’s Inferno (16 – 30 Kasım)

Xbox Live Gold Kasım oyunlarına baktığımızda Battlefield 1’in hayli sağlam durduğunu söyleyebiliriz. Diğer oyunlar ise fazlasıyla eski yapımlar. Özellikle de Assassins Creed. 2007 yılında çıkmış bir oyunu 2018’de ücretsiz olarak vermek… Fazla söze gerek yok.

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