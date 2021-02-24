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Xbox Live Gold Mart 2021 ücretsiz oyunları belli oldu!

24.02.2021 16:52 | Son Güncelleme:
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Xbox Live Gold Mart 2021 ücretsiz oyunları belli oldu!

Microsoft, Xbox Live Gold Mart 2021 ücretsiz oyunlarını duyurdu. Şubat ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde Microsoft, Xbox Live Gold abonelerine mart ayında 4 ücretsiz oyun birden verecek. Bu oyunlardan biri ise Warface: Breakout olacak. İşte Xbox Live Gold Mart 2021 ücretsiz oyunları!

Xbox Live Gold için geleneğini sürdüren Microsoft, geçtiğimiz ay Xbox Live Gold abonelerine özel Şubat 2021 ücretsiz oyunlarını duyurmuştu. ABD'li teknoloji devi, şubat ayını bitirmemize çok az bir süre kalmışken, Xbox Live Gold Mart 2021 oyunlarını duyurdu.

XBOX LİVE GOLD MART 2021 ÜCRETSİZ OYUNLARI AÇIKLANDI

Xbox Live Gold Mart 2021 ücretsiz oyunlarından ilki, Warface: Breakout olacak. Silah kullanımının ve stratejik takım işbirliğinin PvP deneyimini büyük ölçüde belirlediği taktiksel bir çevrim içi birinci şahıs atış oyunu olan Warface: Breakout'ta mücadele gücü yüksek çatışmalara katılmak mümkün. Normal fiyatı 56,25 TL olan oyun, Xbox Live Gold aboneleri için mart ayı boyunca ücretsiz olacak. Xbox Live Gold Mart 2021 ücretsiz oyunlarının tamamı ise şöyle:

İŞTE XBOX LİVE GOLD MART 2021 ÜCRETSİZ OYUNLARI

  • Warface: Breakout (Normal fiyatı: 56,25 TL) - 1 Mart ile 31 Mart arası ücretsiz
  • Vicious Attack Llama Apocalypse (Normal fiyatı: 42,50 TL) - 16 Mart ile 15 Nisan arası ücretsiz
  • Metal Slug 3 (Normal fiyatı: 30 TL) - 1 Mart ile 15 Mart arası ücretsiz
  • Port Royale 3 (Normal fiyatı: 50 TL - Uygulama içi satın almalar sunar) - 16 Mart ile 31 Mart arası ücretsiz
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