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Xbox Live Gold Mayıs 2020 oyunları açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.04.2020 12:24 | Son Güncelleme

Microsoft Xbox Live Gold üyelerini sevindiren haberi verdi. Xbox Live Gold Mayıs 2020 oyunları belli oldu. Microsoft toplamda dört oyunu ücretsiz olarak sunacak. Peki Xbox Live Gold Mayıs 2020 oyunları neler?

Xbox Live Gold Mayıs 2020 oyunları açıklandı!

Koronavirüs nedeniyle birçok insan oyunlara yöneldi. Bu durum konsol üreticilerini ve dolayısıyla oyun mağazalarını da oldukça memnun etti. Bu memnuniyetten pay alan bir isim de Microsoft. Microsoft, Xbox platformu için Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz oyunlar sunarak oyuncularını da bu dönemde memnun etmeyi başarıyor. Mayıs ayına girmek üzere olduğumuz şu günlerde, Microsoft'un mayıs ayında ücretsiz olarak sunacağı oyunlar da belli oldu.

XBOX LİVE GOLD MAYIS 2020 ÜCRETSİZ OYUNLARI BELLİ OLDU

Microsoft'tan yapılan açıklama göre, Xbox Live Gold üyeleri önümüzdeki ay birbirinden ilgi çekici 4 oyunu ücretsiz olarak oynayabilecek. Bu oyunların arasında normal fiyatı 60 dolar olan V-Rally 4 de olacak. Oyunların toplam değeri ise 119 dolar. Microsoft'un listesi ise şöyle:

İŞTE XBOX LİVE GOLD ÜCRETSİZ OYUNLARI (MAYIS 2020)

Xbox One

  • V-Rally 4 (1 - 31 Mayıs)
  • Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr (16 Mayıs - 15 Haziran)
    Xbox 360
  • Sensible World of Soccer (1 - 15 Mayıs)
  • Overlord II (16 - 31 Mayıs)

Xbox Live Gold ücretsiz oyunlar Mayıs 2020

Xbox 360 için sunulan Sensible World of Soccer ve Overlord II geriye uyumluluk sayesinde Xbox One platformunda da oynanabilecek. Eğer bir Xbox Live Gold üyesi iseniz, size şimdiden keyifli oyunlar dileriz!

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